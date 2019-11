Decretan arraigo nacional y firma mensual para ejecutivos de ENAP por presunta participación en casos de intoxicación en tres ciudades del país

24Horas.cl Tvn

30.11.2019

Tras tres días de formalizaciones finalmente se decretó arraigo nacional y firma mensual para seis ejecutivos de la empresa ENAP por su presunta participación en casos de intoxicación masiva en Talcahuano, Quintero y Puchuncavi.

Los hechos sucedieron en agosto de 2018, cuando un buque que trasladaba crudo iraní afectó a Talcahuano, Quintero y Puchuncavi en el momento en que descargaba el producto en dos plantas de ENAP, tras lo cual se produjo una intoxicación masiva.

La instancia se realizó en el Juzgado de Garantía de Talcahuano e involucró específicamente a tres ejecutivos de la refinería Aconcagua y tres de la refinería Bío Bío, quienes son imputados por la propagación de elementos contaminantes.

Al respecto, ENAP emitió una declaración pública, en la cual señaló que "considera que las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de Garantía de Talcahuano son las esperables para este caso.La decisión del tribunal deja en evidencia la irresponsabilidad por parte de algunos abogados querellantes de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, considerando que se basaba en antecedentes incompletos o derechamente falsos".

"Este pronunciamiento comprueba que los trabajadores imputados no son un peligro para la sociedad y que como indicó el Tribunal en una decisión que valoramos, la solicitud de la parte querellante era ciertamente desproporcionada. Seguiremos insistiendo que no actuaron con dolo, no ocultaron ni omitieron o falsearon información, como pretendieron instalar algunos abogados querellantes. Por el contrario, todos ellos actuaron correctamente y colaboraron de manera activa para entregar los antecedentes necesarios tendientes a aclarar los hechos", agregaron.

Cabe destacar que se establecieron 18 meses para la investigación.