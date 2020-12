Decretan cuatro años de presidio para sujeto que secuestró y golpeó a su ex pareja

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

22.12.2020

El Tribunal Oral Penal de Puente Alto condenó a Rodrigo Esteban Ríos Flores a 4 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de secuestro en contexto de violencia intrafamiliar, ilícito perpetrado en febrero del presente año, en la comuna de Pirque.



En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Ríos Flores las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.



Asimismo, aplicó la accesoria especial de prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente, por el plazo de dos años, contado desde la fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia.



En la causa, el tribunal también condenó a Rodrigo Esteban Ríos Flores a 3 penas de 60 días de presidio, como autor del delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar; y a 3 penas de 60 días por el delito de amenazas simples, también en el contexto de violencia intrafamiliar.



El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 30 de noviembre de 2019, en la comuna de Pirque, Rodrigo Esteban Ríos Flores, agredió a su ex conviviente, con golpes que le ocasionaron lesiones de carácter leve. Además, Ríos Flores realizó amenazas de muerte de carácter serias, graves y verosímiles a la víctima.



En tanto, el 1 de diciembre de 2019, en la comuna de Pirque, Rodrigo Esteban Ríos Flores agredió a su ex conviviente con golpes de puño en diferentes partes del cuerpo, junto con apretar sus brazos con fuerza, gritándole amenazas de muerte serias, graves y verosímiles, ocasionándole lesiones de carácter leve.



Finalmente, en horas de la madrugada del 4 de febrero del año 2020, en la comuna de Pirque, Rodrigo Esteban Ríos Flores agredió a su ex conviviente con diversos golpes de pies y puños en su espalda y en sus genitales provocando un sangrado, y amenazándola de forma seria y verosímil de muerte con un cuchillo.



La víctima, al tratar de salir del inmueble, no pudo hacerlo producto de sus heridas, por lo que Ríos Flores la encerró y detuvo a la mujer privándola de su libertad.



Posteriormente la víctima logró solicitar auxilio a través de un llamado telefónico que efectuó al centro de la mujer de la comuna, logrando enviar la ubicación donde se encontraba mediante una aplicación de WhatsApp, siendo rescatada por personal policial.