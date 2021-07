Decretan preemergencia ambiental en la RM para este jueves 15 de julio

24Horas.cl Tvn

14.07.2021

Durante la noche de este jueves la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó preemergencia ambiental para este jueves 15 de julio, debido a las malas condiciones en la calidad del aire.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este jueves se prevé un régimen anticiclónico en superficie y presencia de vaguada de onda corta en altura.

Según lo informado por la entidad, las medidas para esta preemergencia son las siguientes:

Vehículos menores

Restricción Permanente a Vehículos Sin Sello Verde al interior del Anillo Américo Vespucio entre 07:30 y 21:00 horas, las patentes con dígitos terminados en 4 y 5.

Restricción para autos sin sello verde y motos 2002: Se mantiene la restricción permanente de transitar al interior del Anillo Américo Vespucio a todos los vehículos Sin Sello Verde. Se suma la restricción a 6 dígitos fuera del Anillo (Provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo). No pueden circular fuera del Anillo, entre las 07:30 y 21:00 horas, los autos sin sello verde y motos con patentes terminadas en: 8-9-0-1-2-3.

Restricción permanente para motos 2010: 4 y 5.

Restricción Transporte de Carga

Afecta a camionetas, furgones y camiones entre 10:00 y 18:00 horas, se le aplica restricción vehicular de dos dígitos, que en esta oportunidad corresponde a las patentes terminadas en 0 y 1.

Calefactores

Prohibición de uso de calefactores y cocina a leña en la provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Extensión prohibición uso de calefactores a leña a toda la Región Metropolitana. Prohibición de uso de calefactores a pellets a toda la Región Metropolitana y control de Humos Visibles a Calefactores.

Fuentes fijas

Paralización de 324 fuentes estacionarias correspondientes a Grandes Establecimientos Industriales.

Actividad física

El Ministerio de Educación sugiere que en los días de Preemergencia Ambiental, las clases de educación física no se suspendan, si no que modifiquen la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos, menor consumo de oxígeno, como actividades de equilibrio y estabilidad, ejercicios de manipulación, como el malabarismo, movimiento corporales expresivos, como representar animales, objetos, películas, emociones, etc., realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos.