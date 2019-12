Decretan prisión preventiva para cinco de los doce carabineros imputados por tortura

Agencia Uno

26.12.2019

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para cinco de los 12 carabineros de Fuerzas Especiales, acusados por el delito de torturas.

Los uniformados están acusados de golpear a un hombre identificado como Moisés Órdenes el pasado 21 de octubre, lo que fue transmitido en vivo por la televisión.



Órdenes resultó con trauma ocular cerrado izquierdo grave, trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, fractura dental incisivo central izquierdo, luxación anterior del hombro izquierda reducida y fractura nasal izquierda.



[🔴 INDH querellante] 8º Juzgado de Garantía dictó prisión preventiva respecto de 5 Carabineros imputados por torturas en perjuicio de un hombre en Pza. Ñuñoa el 21.10. Respecto de otros 7 carabineros decretó firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a víctima. — INDH Chile (@inddhh) December 26, 2019



Tanto la Fiscalía como querellantes solicitaron al tribunal la prisión preventiva, por considerar que los uniformados son un peligro para la sociedad.



Sin embargo, la defensa de los acusados aseguraron que solo existe el delito de apremios ilegítimos y no tortura.



Los otros siete imputados -que no habrían evitado la golpiza al manifestante- fueron dejados con firma semanal en la 33° Comisaria de Ñuñoa, arraigo nacional y prohibición de acercarse con la víctima.



La formalización de los uniformados debió ser suspendida en dos oportunidades. La primera por una petición de la defensa de los carabineros y la segunda por el tribunal.



El Juzgado de Garantía determinó no mostrar los rostros ni dar las identidades de los imputados.