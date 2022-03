Decretan prisión preventiva para detenidos por robo contra Cristián de la Fuente y su familia

24Horas.cl Tvn

26.03.2022

Este sábado la Justicia determinó la prisión preventiva para los dos sujetos que fueron detenidos por el robo a Cristián de la Fuente y su familia, donde su hija Laura recibió impactos de bala en sus piernas, en un hecho ocurrido a principios de este mes.

Según lo estableció el Tribunal, y tras petición de la Fiscalía Oriente, se tomó la decisión con ambos ciudadanos venezolanos debido a ser considerados un peligro para la sociedad y el riesgo de fuga existente.

Cabe señalar que ambos fueron detenidos, uno en Puerto Montt y otro en Santiago, en las últimas horas y fueron imputados por el cargo de robo con violencia.

Además, hay que señalar que uno de ellos ya había sido expulsado del país en el año 2020 por haber cometido un crimen similar, habiendo regresado a territorio nacional de manera irregular.

De la Fuente: "Las penas para estos homicidas deben ser duras"

Cristián de la Fuente se refirió este sábado a la detención de dos sujetos implicados en el asalto y baleo donde salió herida su hija Laura, en un hecho ocurrido hace unas semanas.

El actor se expresó extensamente en su cuenta de Instagram, donde agradeció el trabajo hecho por la Policía de Investigaciones, pero también advirtió que uno de los aprehendidos ya había sido expulsado del país por motivos similares en el año 2020.

"Al que nos disparó, si no lo hubiesen expulsado a los dos años y hubiese cumplido la condena por un delito similar cometido el año 2020 en Chile, nuestra hija no hubiese recibido un balazo que le atravesó ambas piernas", aseveró, pidiendo que no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo.

Además, agregó que "por eso es que las penas para estos delincuentes y homicidas deben ser DURAS, para evitar que otros niños chilenos sigan siendo VÍCTIMAS de violencia".

Por otra parte, afirmó que su hija "sigue recuperándose paso a paso, literalmente, y seguimos rezando para que muy pronto vuelva a caminar como antes".

"Laura gracias a Dios sigue viva, pero hay muchos niños y niñas que lamentablemente no lo están y es por ellos que tenemos que trabajar juntos como país para detener esta delincuencia que nos afecta a TODOS por igual", cerró.