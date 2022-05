Defensa de Nicolás López pedirá nulidad del juicio tras decretarse prisión preventiva en Santiago 1

24Horas.cl Tvn

20.05.2022

La defensa del cineasta Nicolás López, quien inició prisión preventiva en Santiago 1 tras ser condenado por dos delitos de abuso sexual, dijo que pedirá la nulidad del juicio.

Mediante un comunicado, la defensa dijo que "no estamos de acuerdo con la condena de cinco años y un día y solicitaremos la nulidad del juicio".

"No compartimos la decisión del tribunal de decretar prisión preventiva. Se trata de una medida desproporcionada, ya que el señor Nicolás López no es un peligro para la sociedad", añadió la declaración.

Además, indicaron que el sentenciado "ha cumplido rigurosamente las tres medidas cautelares vigentes —firma mensual, arraigo y alejamiento de las denunciantes— desde el inició este largo proceso, hace casi cuatro años".

Sin embargo, la defensa señaló que "la medida impuesta por el tribunal se acatará de manera inmediata, sin perjuicio de los recursos que presentaremos".

Prisión preventiva en Santiago 1

El cineasta quedó en prisión preventiva luego de que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar revisara sus medidas cautelares, tras ser sentenciado a cinco años y un día de cárcel por dos delitos de abuso sexual.

Tras una medida que solicitó la defensa del imputado es que se revisarán las medidas cautelares, proceso que se zanjó este viernes, en el que López podría quedó en prisión preventiva a la espera de que se ejecute su condena de cárcel.

El fiscal Francisco Lanas dijo en la instancia que "la petición concreta se mute la medida cautelar decretada respecto de firma, arraigo y prohibición de acercarse a las víctimas a la de prisión preventiva por considerar al señor Nicolás López como un peligro para la seguridad de la sociedad, y también un peligro de fuga".

En tanto, la abogada del imputado, Paula Vial, señaló que "creemos que las razones de peligro para la seguridad de la sociedad no se cumplen en absoluto. No hay razones para estimar que pueda estar en riesgo con la libertad de mi representado. No hay hechos nuevos denunciados (...) En cuanto al peligro de fuga, mi representado lleva más de cuatro años sin actividad laboral, lo que ha significado una merma importantísima en sus ingresos. El argumento de que su situación económica le permita con mayor facilidad fugarse, es algo que hoy no se encuentra vigente".

Pese a los argumentos de la defensa, el juez de garantía, Fernán Rioseco, decretó la medida cautelar señalando que "se reúnen las exigencias para decretar la prisión preventiva del acusado". La determinación se adoptó de forma unánime por el tribunal.

López "deberá ingresar al penal de Santiago 1 con las debidas medidas de resguardo y seguridad por parte de Gendermería", según detalló el magistrado también desechando la petición de la defensa de que la medida cautelar se cumpliera en el penitenciario Capitán Yáber.