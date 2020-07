Defensa Deudores: "El retiro del 10% de las AFP podría solucionar el alto nivel de endeudamiento de las familias chilenas"

24Horas.cl Tvn

15.07.2020

Ricardo Ibáñez, abogado de Defensa Deudores, en entrevista con Gonzalo Jiménez, repasó el momento actual de los deudores nacionales, las discusiones al interior del parlamento y aconsejó a todos los morosos que han visto dificultado el pago de cuotas a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19.

"La pandemia financiera abarca a todos los sectores socioeconómicos. Ya no es un problema de ciudadanos de bajos ingresos, sino que también ha afectado a la clase media y a los sectores más acomodados del país".

El mismo fenómeno afecta a las empresas, las pymes y el comercio. Hoy vemos que lo está pasando mal un restaurante, una peluquería, los profesionales independientes, dentistas, psicólogos, abogados, incluso médicos que están viendo cómo sus ingresos caen en un abismal descenso, al igual que las deudas que agobian a millones de chileno.

"Las estadísticas que manejamos junto a la Universidad de Playa Ancha, hoy, las personas que se declaran en quiebra con una deuda promedio de $26 millones de pesos. Una cifra que puede llegar a superar 50 veces la remuneración promedio de cada trabajador", sentenció Ibañez.

Discusiones parlamentarias buscan dar solución económica

El proyecto que busca retirar el 10% de los fondos de las AFP logró ser votado luego de dos jornadas de intenso debate, donde gran parte de los congresistas tomaron la palabra para exponer sus argumentos, sobre todo tras el anuncio del Gobierno de fortalecer el plan de clase media.

"El retiro del 10% de los fondos previsionales podría solucionar el alto nivel de endeudamiento de las familias chilenas".

"El deudor no duerme, no come, tiene problemas al interior de su familia. Los beneficios que ofrece el Ejecutivo y la opción del retiro de fondos previsionales permitirán solucionar su problema de endeudamiento y eliminar el dicom y, después de superar la crisis sanitaria del COVID-19 resurgir sin la mochila del endeudamiento", expresó el abogado de Defensa Deudores.

"Con el retiro del 10% vamos a tener peores pensiones a futuro. Sin embargo, hoy estamos viviendo una situación inusualmente excepcional, donde el promedio de las familias chilenas con el crédito blanco que promociona el Gobierno y el retiro voluntario del 10% de los fondos previsionales muchas familias chilenas podrán asegurar el pago de sus deudas y sobrevivir a esta pandemia".

"Hoy tenemos 5 millones de chilenos en DICOM y podríamos llegar a 6 millones a fin de año. La fuerza laboral es de 9 millones de trabajadores, vale decir, 1 de cada dos chilenos que trabaja está en Dicom".

La situación financiera de chilenas y chilenos aún no es solucionada. Luego del histórico debate en el Congreso, el proyecto es despachado al Senado para ser sometido a votación y quedar en condición de ser ley, donde la oposición tiene asegurado al menos 24 votos. Sin embargo, también puede ocurrir que el proyecto pueda ser enviado a un tercer trámite a una comisión mixta o al Tribunal Constitucional si es que algún parlamentario presenta algún requerimiento.