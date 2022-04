Defensoría de la Niñez pide no agudizar "situaciones de conflicto" en protestas estudiantiles

"La violencia no resuelve nada y lo único que hace es exponerlos a ustedes mismos a situaciones de vulneración de sus derechos", dijo Patricia Muñoz.

29.04.2022

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, se refirió a los distintos hechos de violencia y vulneración de derechos de estudiantes secundarios en medio de distintas manifestaciones, asegurando que "observamos con preocupación la incapacidad que se sigue teniendo en el sistema de responder a las necesidades de los estudiantes".

De acuerdo a lo señalado por la abogada, respecto al caso del Instituto Nacional hace años atrás, "esa experiencia, donde los estudiantes no se sienten escuchados, se sigue reproduciendo. Llamamos a las autoridades a abrir espacios de participación efectiva e incidente de las y los estudiantes del país", para así "evitar que las situaciones de conflicto se agudicen".

Muñoz además hizo un llamado "muy sentido" a los escolares para "no generar situaciones de violencias. La violencia no resuelve nada y lo único que hace es exponerlos a ustedes mismos a situaciones de vulneración de sus derechos".

"No queremos tener que conocer más situaciones donde niños, niñas y adolescentes (NNA), en contexto de demandas de situaciones propiamente relacionadas con su quehacer estudiantil, terminen afectados y vulnerados en sus derechos", recalcó la defensora de la Niñez.

↪️En su declaración, la Defensora informa que ha solicitado reuniones con el Subsecretario del Interior para abordar la temática, e insiste: "la violencia no es, no ha sido y no será nunca el camino para resolver los conflictos".



— Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) April 29, 2022

Además, hizo un llamado a la intervención policial, indicando que "sabemos que cuando se cometen delitos, Carabineros de Chile tiene toda la legitimidad para actuar, pero en aquellos casos donde las manifestaciones son pacíficas, lo que necesitamos es que se comprenda que acciones vulneratorias de derecho no deben existir, ni tampoco estas se deben producir en contexto de detención si es que aquello no está debidamente aceptado por nuestra normativa nacional e internacional".

Debido a lo anterior, desde la Defensoría solicitaron reuniones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para abordar este tipo de situaciones y "poder saber lo que está pasando con la prevención de delitos relacionados con el ámbito escolar, y saber qué tan eficiente está siendo la persecución de quienes, siendo adultos o no, están cometiendo delitos en contextos escolares y afectando severamente el desarrollo vital de NNA que estudian (...) La violencia no es, no ha sido, ni será nunca resolver los conflictos".

Recordar que durante la jornada de este viernes, nuevas manifestaciones de estudiantes secundarios se han registrado en Santiago.