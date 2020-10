Defensoría de la Niñez presenta querellas contra carabinero involucrado en caída de joven al río Mapocho

24Horas.cl Tvn

03.10.2020

La Defensoría de la Niñez informó este sábado que se presentó una querella contra el carabinero que la tarde de este viernes 2 de octubre se vio involucrado en la caída de un joven hacia el río Mapocho, en el centro de la ciudad de Santiago.

Así lo informó la defensora nacional de la niñez, Patricia Muñoz, quien aseveró que la acción se inicia contra "el funcionario policial que el día de ayer de manera realmente incomprensible e inaceptable empuja el cuerpo de la víctima al lecho del río Mapocho". Además, agregó que a dicha querella se suma otra por un delito vinculado en el retardo de ayuda y protección al joven.

"También se observa en las imágenes que hemos conocido en razón de la nula entrega de protección y cuidado de parte de los funcionarios policiales a la víctima, que se encontraba tendida, y que si no hubiese sido por la labor de los rescatistas y de algunos otros manifestantes no estaríamos hoy con la afortunada noticia de que la agresión de la que fue víctima no le provocó la muerte", describió Muñoz.

La acción judicial fue comunicada a través de un video difundido a medios de comunicación y, a su vez, a redes sociales a través de la cuenta de Twitter de la Defensoría de la Niñez.

📹Defensora de la Niñez @Pa__tty se refiere a querella presentada por adolescente que ayer fue arrojado al río Mapocho por funcionario de Carabineros y llama al Min. del Interior a asumir su rol de control sobre las policías pic.twitter.com/u3WqW7IguA — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) October 3, 2020

En el registro Patricia Muñoz también se dirigió a las autoridades de Gobierno: "Hacemos un llamado nuevamente como Defensoría de la Niñez a que el ministerio de Interior y Seguridad Publica asuma el rol que tiene de control civil de la policía uniformada y tome las decisiones que involucran efectivamente medidas que impliquen que este tipo de comportamiento no se sigan conociendo, de otra manera como país tendremos que seguir lamentando hechos que violan los Derechos Humanos de manera flagrante y evidente y que son intolerables en un estado democrático de Derecho", planteó.

En adición, la defensora de la niñez solicitó que "se produzca a la brevedad la aprensión del funcionario que ha cometido este delito para participar en el proceso penal de manera tal de lograr las sanciones que correspondan a un hecho de esa manifiesta gravedad".

Foto: Agencia Aton.