Delfina Guzmán tras vacunarse: "Son tontones los que dudan de experimentos científicos"

"Estar contra todo eso es de tontón no más", dijo la reconocida actriz de 92 añosa, quien se mostró afectada por no poder ver a su familia ni seguir en el teatro por la pandemia.

03.02.2021

La reconocida actriz Delfina Guzmán, de 92 años, llegó este miércoles a vacunarse contra el coronavirus COVID-19, haciendo un llamado a las personas a no creer en los llamados que desconfían del proceso.

Según dijo en su arribo al Estadio Municipal de Las Condes, es necesario que toda la población tome conciencia del tratamiento, el cual es indispensable para superar la pandemia.

Asimismo, calificó de "tontones" a quienes no confían en el trabajo hecho por la comunidad científica mundial.

"Son tontones los que dudan de todos los experimentos científicos, trabajo y organización que hay detrás de la vacuna. Estar contra todo eso es de tontón no más", dijo.

De igual manera, reconoció que el mayor dolor de la pandemia es no haber podido ver a su familia ni trabajar en el teatro, las cosas más "importantes" en su vida.

"Mi familia y el teatro es lo más importante para mí y no poder hacer las dos cosas o una a medias es lo que más me ha afectado. No poder ver a mi gente todo el rato", sentenció.

