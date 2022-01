Delgado a Siches como futura ministra del Interior: "Le dije que este es un cargo que te hace crecer como persona"

Agencia Aton

22.01.2022

El próximo 21 de febrero fue la fecha escogida por las autoridades salientes y entrantes para iniciar el proceso de traspaso de mando, hito que se llevará a afecto de manera oficial el 11 de marzo en el Congreso Nacional, cuando asuma en propiedad el presidente electo Gabriel Boric. Mientras tanto, continúan las reacciones por la designación del gabinete realizado este viernes en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural.



Uno de los que se refirió al futuro gabinete fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien dijo haber entregado algunos consejos a su sucesora, Izkia Siches, para que consiga realizar una buena labor a la cabeza de tan complicada cartera. “Le dije que este es un cargo que te hace crecer como persona, en lo profesional”, al tiempo que descartó que el Ministerio del Interior sea una “moledora de carne”.



Delgado sostuvo que la futura ministra del Interior tendrá un buen desempeño en la medida que pueda “administrar problemas pensando en las necesidades de las personas”.



En tanto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, una de las figuras emergentes del Partido Comunista, descartó que en su colectividad impere un clima de disconformidad por la presencia del PC en el gabinete, una participación que es menor a la obtenida, por ejemplo, por el Partido Socialista, que no formaba parte de Apruebo Dignidad. De los 24 ministerios, el PC se quedó con tres carteras: Secretaría General de Gobierno, Trabajo y Ciencia y Tecnología.



“Se armó una falsa polémica con ese tema”, señaló la edil de Santiago, pues “hay un objetivo común, donde todos estamos comprometidos con eso, y nosotros (el PC), tanto como partido como a nivel de dirigentes, vamos a estar apoyando a todo al gabinete, y con esperanza de lo que podemos hacer por Chile”, agregó.