"A nuestros carabineros no se les toca y se les respeta": Delgado visita policía herido en Iquique

27.01.2022

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acompañado del subsecretario del área, Juan Francisco Galli, y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, visitaron este jueves al sargento de Carabineros Alfredo Espinoza Ahumada que fue violentamente agredido por un grupo de ciudadanos extranjeros en Iquique, asegurando que "a nuestros carabineros no se les toca y se les respeta".

Según dijo el secretario de Estado, el funcionario afectado "está de buen ánimo" pese a que debió ser llevado a Santiago por las complicaciones en sus heridas.

"La institución respondió rápidamente deteniendo a estas cuatro personas participaron en la agresión", aseveró.

Respecto a los autores, quienes fueron formalizados y con prisión preventiva, destacó que "ya están firmadas las cuatro resoluciones para su expulsión", manifestando que "nunca más podrán estar libres en Chile".

"Si ya no respetaron el ingresar a Chile por pasos no habilitados o no sacando su visa como corresponde (...) y más encima vienen a delinquir, traficar droga, armas y agreden a carabineros, no se lo vamos a aceptar", añadió.

Respecto a la petición de parte de Chile Vamos para decretar Estado de Excepción en Tarapacá, manifestó que dicha medida "requiere otro tipo de configuraciones de delitos".

"Nos quedamos con el reforzamiento de patrullajes y medios, incluir más personal en este trabajo y eso se ha notado. Le pido a la gente de Tarapacá que trabajemos todos unidos", añadió.

Por su parte, el general director (s) de Carabineros, Esteban Díaz Urbina, remarcó que "nosotros estamos expuestos a estas situaciones pero estamos en la calle haciendo el trabajo que nos encomienda la ley".

"Le decimos a la ciudadanía que estén tranquilos porque seguiremos trabajando con ustedes para que estén en paz", sentenció.