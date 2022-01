Delincuentes armados robaron más de 100 iPhone desde sucursal Entel en Maipú

Agencia Aton

12.01.2022

Delincuentes armados robaron más de 100 teléfonos iPhone desde la sucursal Entel ubicada en el Mall Arauco Express de la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.



Según informó la PDI, el hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, cuando entre cuatro y cinco sujetos ingresaron al local con armas de fuego para intimidar a los trabajadores y a los clientes que se encontraban a esa hora, logrando acceder a la bóveda del recinto.



Desde allí sustrajeron accesorios y alrededor de 100 teléfonos de alta gama de marca Apple, avaluados en 120 millones de pesos aproximadamente.



El subprefecto Luis Salazar, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, explicó que los ladrones "no utilizaron violencia, no hay personas lesionadas, no se efectuaron disparos (...) no se rompió nada, solo hubo la intimidación y se pudo acceder a la bóveda".



La Fiscalía Occidente instruyó a la PDI para que realice las diligencias investigativas, que incluyen el análisis de cámaras de seguridad y el empadronamiento. "También se está coordinando con el Laboratorio de Criminalística Central para implementar evidencia que haya quedado en el sitio del suceso", detalló Salazar.



Además, el subprefecto afirmó que el hecho se podría vincular con otros robos a tiendas de celulares en la Región Metropolitana. "La PDI va relacionando todos los eventos que han ocurrido en estas tiendas de telefonía, y obviamente se empieza a cruzar la información para determinar si es una misma banda o son bandas de similares características", señaló el detective.



El funcionario policial explicó que "la ubicación de estas tiendas, en estos street center, son estratégico para ellos. Estas bandas por lo general hacen un estudio de área, son especializadas y conocen las vías de escape".