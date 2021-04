Delincuentes que saquearon panadería en Melipilla fueron detenidos gracias a "funa" en redes sociales

24Horas.cl Tvn

31.03.2021

Seis delincuentes que protagonizaron un asalto a una panadería de Melipilla el pasado 18 de octubre de 2020 fueron detenidos, tras ser "funados" a través de redes sociales por vecinos de la comuna.

En la noche de aquel día, de una patada abrieron la puerta, para comenzar a llevarse pasteles, tortas y berlines, entre otros productos que se robaron, incluso llenado cajas que portaban.

Sin embargo, no se limitaron solo tomar mercancías: Leidy Montoya, dueña de la pasteleria, relató que "reventaron vidrios y balones de gas", además de refrigeradores y vitrinas.

Paralelo a las pérdidas, profundizó en que lo más choqueante fue a ver gente la misma clase social atacando su fuente de trabajo.

"Nunca se le pasa a uno por la mente que a una microempresa o una pyme le fueran a hacer daño, porque uno es del pueblo", sostuvo.

María Guzmán, también dueña de la pastelería, dijo a 24 Horas que en el momento "sentía angustia y tristeza de ver lo que uno tenía por haber trabajado acá tras muchos años, acabado en segundos".

"Me metí entremedio de la gente y les suplicaba 'chicos, por favor, no me hagan daño a las vitrinas'", continúo, denunciando además que actuaron con suma violencia: "A la mamá de mi yerno le dieron con un palo en la cabeza, yo resulté cortada de un pie. Nos dio valor el ver que la suegra de mi hija se enfrentó a ellos, y sacamos valor para enfrentarlos".

Detenidos tras ser "funados" por los vecinos

Los seis sujetos, hombres y mujeres de edades que van entre los 19 y 43 años, fueron identificados gracias a las publicaciones de los vecinos de Melipilla en redes sociales, y se les detuvo por el delito de robo con intimidación.

Ramón Palma, capitán de la 24° Comisaría de Carabineros de Melipilla, detalló que "fue fuerte la participación de la ciudadanía, sobre todo por las redes sociales, donde prácticamente 'funaron' a estas personas. Cinco de ellos ya tenían antecedentes previos por delitos importantes como robo con intimidación, hurto, porte de arma blanca y munición, e incluso tráfico de drogas".

Diligencias investigativas señalan que los sujetos habrían actuado de forma planeada, ya que desde antes habrían intentado irrumpir en otros negocios cercanos a este.

"Con esta detención por parte de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), ya serían cuatro las personas en prisión preventiva por esta causa, junto con otras personas que se encuentran formalizados y con otras cautelares de menor intensidad", sostuvo Nelson Cajas, fiscal de Melipilla.

En cuanto al impacto económico, la familia colombiana dueña del negocio -que recién tiene un año abierto- cifró en $5 millones la pérdida monetaria.

Frente a esto, vecinos de la comuna juntaron la mitad del dinero para que volvieran a ponerse en pie, iniciativa que en la panadería agradecieron.

En esta línea, regalarán pan martes y jueves a gente que lo necesite, para devolver la mano a la comunidad.

"Como nos ayudaron, debemos aportar un granito de arena", concluyó Leidy Montoya.