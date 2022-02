Delincuentes ingresaron a robar a una casa y maniataron a la familia en Ñuñoa

24Horas.cl Tvn

09.02.2022

Durante la madrugada de este miércoles una familia sufrió un violento asalto al interior de su casa en la comuna de Ñuñoa.

Un grupo indeterminado de delincuentes ingresó hasta el domicilio y al encontrarse con todos los cinco integrantes de la familia al interior, los maniatan para proceder a revisar el inmueble.

Tras sustraer diversas especies de valor y dinero en efectivo los delincuentes escapan, según información preliminar, en un auto.

Posteriormente al llegar hasta las esquinas de Los Aromos con Rodrigo de Araya, los antisociales se dan a la fuga en dirección desconocida.

Hasta el momento, Carabineros se encuentra realizando las declaraciones correspondientes a las víctimas de este asalto y así dar con el paradero de los sujetos, de quienes, aún no se sabe si estaban provistos con armas de fuego o a fogueo.

No obstante, Marcela, vecina del la casa del frente afectada, comenta que la delincuencia ha frecuentado el lugar y que "es difícil sentirse seguro, no es lo mismo que antes, no hay seguridad para nada".