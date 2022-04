¿Delincuentes pueden drogar a través de un spray?  

24Horas.cl Tvn

01.04.2022

Los relatos abundan en redes sociales y las historias son similares: mujeres denuncian haber sido drogadas con algún tipo de sustancia en la calle o en el transporte público y haberse sentido mareadas, con extremidades adormecidas e incluso haber perdido la conciencia.

"A nosotras nos drogaron en el metro, en Estación Central, no sentía las piernas y me iba a desmayar, me tuvieron que ir a buscar. Nos tiraron un spray en las mochilas, entonces no nos dimos cuenta de eso, alcancé a llamar a mi mamá, después no me acuerdo de nada, ella me llevo a SAPU se llama burundanga la droga, eso me dijeron los doctores", comenta Ashley Gómez.

La mayoría de las testimonios son hechos en las redes y comparten como escenario los alrededores del barrio universitario o a lo largo de la Línea 1 del metro.

Entre los testimonios abundan los siguientes relatos:

"El otro día a una compañera la drogaron afuera del metro Ñuñoa"

"Entre el metro Plaza de Armas y Cal y Canto trataron de drogarme, iba con mi mamá"

"El tipo le tiró alcohol gel, con la excusa del covid. Ella se sintió mal altiro, con la mano rara y se empezó a quedar dormida en el auto"

Sensación de inseguridad que se ha incrementado en las últimas semanas pero es importante aclarar que según los expertos las llamadas drogas por contacto serían más un mito que una realidad. No hay registros de que existan sustancias que logren actuar de manera inmediata al tocar la piel o al inhalarlas y cuyo resultado sea la pérdida del conocimiento.

"Porque para eso se requerirían muchas condiciones de la sustancia, primero estar muy concentradas, estar en una preparación que en una superficie tan pequeña como mano o brazo pudiera absorber una cantidad que haga efecto en el sistema nervioso central, eso es poco probable, es muy difícil generar un producto que provoque un peak muy rápido, eso no se daría y que además dure muy poco" agrega Juan Carlos Ríos, director Ejecutivo CITUC.

Mucho se ha escuchado sobre la burundanga, un alcaloide que se extrae de ciertas plantas y que tiene efectos alucinógenos y estimulantes, pero esta droga no se absorbe por la piel.

"Siempre hay que considerar una cierta cantidad que la persona tiene que ingerir para sufrir esta intoxicación aguda, en el caso de una adulto esta cantidad ronda entre los 80 y 100 miligramos por lo tanto utilizar escopolamina a nivel de absorción dérmica de una cantidad de 80 miligramos, es prácticamente imposible" comenta el Comisario Patricio Navarro, Jefe BRISUQ PDI.

Hasta ahora la Policía de Investigaciones no ha recibido ninguna denuncia que pueda ser atribuíble a drogas por contacto.

Sin embargo, los relatos siguen proliferando. ¿Hay alguna otra explicación ante la presencia de síntomas tales como mareos o pérdida de la conciencia?

"El miedo es una característica que a veces generar que uno tenga sintomatología o liberación de muchos neurotransmisores cuando tenemos susto, hoy los riesgos de tener crisis de pánico son mucho más alta que lo que había antes de la pandemia, todo eso influye y eso genera síntomas que eventualmente son más compatibles con este tipo de situaciones"

Y ante este temor generalizado, que viven especialmente mujeres en barrios como el universitario, es que las autoridades están desarrollando distintos planes como campañas, defensoría de víctimas, refuerzo de rondas policiales entre otras medidas. Aunque también instan a una primera acción fundamental: denunciar.

"Si tenemos solamente alerta de redes sociales no vamos a poder identificar bien qué es lo que está ocurriendo porque no vamos a tenre los mecanimos para investigar y poder prevenir, hemos oficiado a todos los mecanismos pertinentes" Antonia Orellana, Ministra de la Mujer y Equidad de Género.

"Estamos trabajando en conjunto también con las gobernaciones y delegaciones presidenciales para que esas denuncias no queden en nada, sino que empecemos a visitar y a mirar esos lugares que estamos detectando como puntos críticos" sostiene la jefa de cartera.

El acoso callejero es un delito y hay que denunciarlo ya sea en Carabineros, PDI, fiscalía o tribunales. Y es un primer paso para que estos testimonios no sigan aumentando.