Delincuentes roban auto en Providencia usando máscaras de payaso: Chocaron con un poste a metros del lugar

12.11.2020

Durante la tarde de este miércoles, una banda criminal realizó un robo con intimidación para sustraer un automóvil de alta gama que se encontraba estacionado comuna de Providencia, manteniendo su rostro cubierto con máscaras de payaso.

De acuerdo a los antecedentes entregados por Carabineros, en la calle Monseñor Sótero Sanz de Villalba, cuatro sujetos que estaban movilizados en un vehículo gris y con máscaras de payaso abordaron e intimidaron al conductor de un vehículo de alta gama.

Los delincuentes golpearon a la víctima con distintos elementos, incluso utilizando armas de fuego, sustrayendo su teléfono, su billetera y el propio automóvil.

"Me encañonaron cuatro personas y me robaron el auto. No podría describir nada más que eso. Estaba esperando a mi jefe", relató Patricio Mardones, la victima del robo.

Tras esto, los antisociales se dieron a la fuga. Sin embargo, a unos metros del lugar, la banda criminal chocó con un poste, llegando a calle Costanera, por lo que estos dejaron el vehículo abandonado escapando del lugar.

Hasta el momento, continúan las diligencias para poder dar con los delincuentes, los cuales se mantienen prófugos.

En tanto, el dueño del auto robado, Jaime Etchepare, señaló que "lo que resulta insólito, es que esto pase en esta calle, donde hay tres embajadas, cada una con vigilancia policial. Me resulta muy sorprendente el nivel de delincuencia que estamos teniendo, especialmente en esta comuna y nadie hace nada.