Delitos con violencia en la zona oriente de la Región Metropolitana aumentaron un 32%

25.09.2019

En un 32% han aumentado los delitos violentos en la zona oriente de la capital en comparación con el año 2019, según reveló un informe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

El documento que hace un análisis por comuna, dejó al descubierto la importante alza que han tenido específicamente los robos con violencia entre enero y agosto del 2019 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esta cifra significa que en el mismo espacio de tiempo se realizaron 410 robos con violencia más que en el 2018.

La comuna que ha tenido un mayor incremento en este índice es La Reina que tuvo una variación del 70% en comparación con el año pasado, seguida de Peñalolén con 54% y Macul con 49%.

Providencia, en tanto, no tuvo ninguna variación con respecto al año anterior anotando la variación más baja con un 0%. Esto no quiere decir que en la comuna no se cometan en este tipo de delitos, sino más bien que se mantuvo el número en torno a los 250 robos con violencia entre enero y agosto.

Otro índice que tuvo un fuerte incremento fue la receptación, anotando un aumento del 19% en las comunas del sector oriente.

