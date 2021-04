Denuncian ante Fiscalía presuntas irregularidades en Municipalidad de Maipú tras reportaje

24Horas.cl Tvn

22.04.2021

Este miércoles 21 de abril, el matinal Mucho Gusto denunció a través de un reportaje una serie de gastos injustificados en la Municipalidad de Maipú que ascendían a más de 81 mil millones de pesos.



La alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, reaccionó en Instagram acusando sentirse "violentada como mujer" y acusó que "el periodismo no es farándula pagada".



En ese contexto, un grupo de vecinos encabezados por la concejal de Maipú, Patricia Cocas, la vocera de Unidad Constituyente de la comuna, Alejandra Bustamante, y la séptima vicepresidenta de la DC, Cecilia Valdés, impusieron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue lo denunciado en el reportaje.



A través de una misiva, Bustamante acusó que la situación "es muy grave", y que "ratifica el informe emitido por la Contraloría 693, donde se indica una serie de irregularidades que está ejecutando el municipio".



"Se trata de 548 millones de pesos que no se han determinado en qué se gastaron o invirtieron”, agregó.



Por su parte, Coca señaló: "Estas son cosas que no pueden seguir ocurriendo en Maipú, aún más con las necesidades de nuestros vecinos. Acá las irregularidades son unas tras otras. Es algo insólito”.



Según el texto, los tres hechos que se denuncian son:



1. Gastos en $ 26.890.752 para proveer la difusión de noticias, eventos y servicios del municipio a través de las páginas web de personas naturales y fuera de los canales institucionales.



2. Pagos de $ 13.137.333 por honorarios a la cuenta 21-04-004 Programa Comunitarios que están "insuficientemente acreditados", pues "las unidades a cargo de visar los informes de los prestadores de servicios, no presentaron las evidencias que avalen las tareas contenidas en los informes mensuales del mes de julio de 2019".



3. Desembolsos ascendientes a $ 548.612.176 también "insuficientemente acreditados" relacionados a la actividad municipal, como compra de regalos publicitarios, capacitación, servicio de transporte, entre otros.



4. "Incumplimiento reiterativo del principio de no fragmentación" debido a adquisiciones realizadas a Miami Export SpA. y Praga SpA. en especies que sobrepasan las 1.000 UTM.



5. "Múltiples infracciones a la ley de compras públicas", además de "uso y abuso de mecanismo de trata directo y falta de licitación pública".