Denuncian ante la PDI maltrato a gatos con agua hirviendo

Agencia Aton

16.04.2022

Un grupo de personas presentó una denuncia ante la Policía de Investigaciones debido a videos que circulan en redes sociales, donde se evidencia el maltrato animal sufrido por gatos.



Un video publicado a través de la red social Instagram, se aprecia a una persona que lanza agua hervida con un gato, provocándole graves lesiones.



Un segundo video que fue subido este jueves, donde se registra el maltrato a un segundo felino, el cual es rociado con un líquido combustible al que luego le prenden fuego, ahuyentando al gato hacia un sitio eriazo.



Lidia Uribe es la mujer que interpuso la demanda ante la PDI, esperando dar con el o la responsable del abuso. Uribe señaló que “voy a hacer la denuncia por maltrato, para ver si se puede investigar y dar con esta persona, ver si es de Punta Arenas. Pienso que la PDI, desde su Brigada del Cibercrimen, pueda dar con la persona de acá o de otro lugar, porque estos videos son muy fuertes”.



“La verdad no suelo verlos, pero cuando vi la información ya no pude seguir y saqué el teléfono porque es horrible. Todo el mundo comenta y hay que hacer algo. Aunque yo tengo una discapacidad física, decidí venir, porque espero lograr algo. Esto no puede seguir”, agregó Uribe.



La denunciante también hizo alusión a un posible culpable, indicando que “algunos opinan que es este niño (menor de edad que había grabado videos de maltrato animal con anterioridad), que piensan que puede ser él, pero tampoco podemos acusarlo porque no hay certeza de quien sea. Para salir de la duda, la PDI tiene la capacidad de dar con esta persona”.



“El grupo de ‘[email protected] por los gatos‘, son personas que simpatizamos con los gatos. Hay varias agrupaciones y están todas compartiendo con el mismo pensar. Que hay que parar esto”, agrega Uribe, adicionando que comienzan a organizarse para evitar estas situaciones.

“Yo vine de forma particular y como familia estamos en trámite para crear una fundación sin fines de lucro que se llama Sasha. Están hechos los papeles notariales, del Registro Civil y Municipalidad, que pensamos que rápidamente va a estar activa”, añadió.