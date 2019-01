Denuncian fallas en chips de las nuevas cédulas de identidad

Conoce qué debes hacer si por este motivo no has podido realizar diferentes trámites. El director del registro civil aseguró que quienes sufran este inconveniente puedes pedir una reimpresión de forma gratuita.

11.01.2019

No son pocas las personas que no han podido realizar trámites o salir de Chile debido a fallas en los chips de las nuevas cédulas de identidad.

No existe certeza de cuántos documentos estarían afectados por este inconveniente, el cual fue reconocido por el director del registro civil y que no es un hecho aislado ni que se produzca por el descuido de los dueños.

"Hay una empresa externa, que es la que fabrica las cédulas de identidad, y ya hablamos con ellos para que establecieran nuevas medidas de seguridad y ya se establecieron. Desde octubre del 2017 que tenemos un chip reforzado con una nueva lámina y una nueva capa", dijo Jorge Álvarez, director de la entidad.

Sin embargo, y pese a esta modificación, siguen apareciendo afectados por esta situación,

Por ejemplo, Marcela Rivera confesó a 24Horas Central que "durante las vacaciones quise cruzar a Bariloche y en Policía de Investigaciones no me permitieron el cruce porque estaba roto el chip y no se podían leer mis antecedentes".

Una situación similar fue la que experimentó Ramón Bravo, quien estuvo cerca de tres semanas sin poder cobrar su sueldo por las fallas en su carnet.

Pese a que según la empresa que tiene la licitación de la fabricación de las cédulas de identidad, los documentos deberían durar diez años, los problemas no han dejado de ocurrir.

Según el director del registro civil, la impresión de un nuevo carnet es gratuita si existe este problema. "Aquellas personas que tengan su cédula que les ha fallado el chip, pueden acercarse a cualquier oficina del registro civil y pedir la reimpresión de la cédula sin costo para nuestros usuarios".

De todas formas, los afectados mencionados anteriormente aseguran que de igual forma en las oficinas se cobra el costo total por una nueva impresión.

¿Qué debes hacer si presentas este problema?