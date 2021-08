Denuncian grave impacto ambiental: PDI detiene a empresario acusado de usurpación de agua

24Horas.cl Tvn

23.08.2021

El mega proyecto está patentado, cuenta incluso con producciones audiovisuales. Este empresario ha estado seis años con la intención de construir un generador de energía eléctrico, del cual ha invertido ya cerca de seis millones de pesos.

Pero algo llamó la atención de la PDI: la estructura fue levantada en el estero Lampa en el sector de Noviciada en Pudahuel, constituye un grave delito medioambiental, según advierten los policias.

"Estructura metálica, además de un muro de tierra que estaba obstruyendo de forma transversal de 41 metros aproximadamente el estero Lampa y de amplia magnitud, se encontraba obstruyendo el paso del cause del estero Lampa", señala la Subsinspectora Paola Gutiérrez de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (BRIDEMA)

Tras cuatro meses de investigación, que aún continua, la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente, llegó hasta una empresa de bodegaje, la sorpresa fue mayúscula.

Un dique construido en medio de un estero a metros de Laguna Carén, interrumpiendo el curso natural e impactando directamente en la flora, fauna y agricultura de la zona.

Asimismo, la Subsinpectora detalla sobre este proyecto que, "aguas arriba se estaba generando una acumulación de agua, lo que sobretodo en estos tiempos de lluvia puede generar inundaciones y aguas abajo, el cause se acortaba en la magnitud del agua que circulaba, también generaba problemas".

Se trata de Orlando Orrego, el dueño de la empresa "Bodegas Ergo", quien fue detenido por usurpación de aguas, aunque quedó en libertad, cuenta que todo es un "experimento, idea que surgió en su viaje al canal Panamá.

"Lo único mal cometido es que se desvió de su curso natural un par de metros, eso fue todo, contra que se destruyeron un poco los arboles, pero cual es el motivo por el que se está haciendo, por cambiar el planeta", argumenta Orrego.

De igual manera, asegura que su proyecto es único en el planeta por eso lo patentó.

Sin embargo, apunta que "a la innovación se le debería ayudar, y me están tratando como delincuente. Cuando empecé no saqué los permisos porque nunca pensé que me iba a demorar tanto, lamentablemente no me ha funcionado como querido".

Según la PDI, el estero fue interrumpida con remoción de tierra traída desde otro lugar para así bloquear el curso del agua, en definitiva, intervino un recurso público sin ningún permiso ni autorización.

El sector de Noviaciado es zona de escasez hídrica y la sequía afecta a los agricultores hace años y depende del estero Lampa, que desemboca en el rio Mapocho, alimentando a más trabajadores.

Orlando está convencido de continuar su proyecto, incluso con un juicio de por medio, en tanto la investigación sigue abierta.