Denuncian matanza de 12 perros en Casablanca a través de envenenamientos y disparos

24Horas.cl Tvn

04.02.2019

Vecinos del sector El Batro en Casablanca, región de Valparaíso, denuncian la matanza de 12 perros en el último año.

Aunque todavía desconocen quién o quiénes son los responsables, los denunciantes identificaron los métodos usados para acabar con la vida de los canes: envenenamientos, disparos y degollamientos.

Son seis los vecinos que han sufrido la muerte de sus mascotas, mientras que los otros animales no tenían dueño.

Patricio Sobarzo es uno de los afectados y relató a "La Estrella de Valparaíso" cómo perdió a su mascota "Black" por un balazo: "Me mataron a un perrito pastor alemán y su cuerpo lo encontraron unos vecinos. Me dio mucha pena, porque ese perrito me lo regaló un amigo de Placilla y no puedo entender tanta maldad".

Además Sobarzo señaló que le han intentado matar tres veces a su perro "Snopy", un pitbull mestizo. "En su cuerpo tiene las marcas de los tres disparos que le han dado y que yo le he curado", afirmó el vecino.

Fue el mismo Patricio quien denunció lo sucedido en la Policía de Investigaciones, quienes recibieron la denuncia y la enviaron a la Fiscalía de Casablanca para poder comenzar una investigación.

“A los dueños de los perritos a veces les da miedo hablar, porque temen por sus familias, pero esto no puede seguir. ¿Cómo le explico a mi hijo de 8 años tanta maldad? Hay seis vecinos afectados, pero también hay perros sin dueño que son asesinados. Un ejemplo es un hermoso rottweiler que pasaba por el borde del camino y al otro día amaneció muerto", reflexionó Sobarzo.