Denuncian millonarias estafas a través de notaría "fantasma"

Una serie de mandatos falsos alertó la existencia de una notaría "fantasma" que operaba a través de internet y con una dirección física inexistente. Los estafadores emitían documentos electrónicos con los que defraudaban a bancos para retirar vales vista que no habían sido cobrados.

24Horas.cl Tvn

28.05.2021

Tras distintas denuncias, quedó al descubierto una notaría "fantasma" que operaba a través de internet con una dirección física inexistente, logrando defraudar a bancos y cobrando distintas acreencias de personas que no alcanzaron a cobrarlas.

Desde este miércoles las alertas no pararon de llegar a las redes sociales de Nora Maureira y su hija, Gloria Jorquera, donde se les indicaba que fueron víctimas de una estafa.

Según dijo Gloria, "no lo creí hasta que me empezaron a dar información que me hizo caer en cuenta de que en realidad si eran documentos delicados que se estaban prestando para esto".

Esto debido a que en internet se filtró un supuesto mandato notarial en el que Nora autorizaba a un tercero para realizar trámites bancarios a su nombre.

Por tal motivo partieron a primera hora al banco para solicitar el vale vista que Nora guardaba para su vejez, el cual era de 18 millones de pesos. "Fuimos a ver qué es lo que sucedía, y desde el banco me dicen que ese vale vista no existe. Mi pregunta es, qué pasa con ese vale vista, si fue cobrado o no por esta estafa", dijo Gloria.

Notaría Valeria Barros

El caso de Nora no sería el único. Diversas acreencias bancarias habrían sido cobradas sin el consentimiento de los titulares. Todo parte con este misterioso documento, donde el código QR del documento remite al sitio web de la supuesta notaría de Valeria Barros. Pero al chequear sus antecedentes pudimos corroborar que no se encuentra registrada como abogada.

Con esta información, un equipo de 24 Horas fue hasta la calle Noruega en Las Condes, donde se encontrarían las oficinas de la notaría, encontrando solo restaurantes, locales comerciales y más dudas.

La Asociación de Notarios recibió antecedentes del posible funcionamiento de una falsa notaría que entregaba servicios, firmas y documentos electrónicos de manera ilegal.

En ese sentido, el abogado asesor de la asociación, Juan Carlos Manríquez indicó que "operó la alerta inmediatamente y nos dimos cuenta que se había clonado un acceso ilegal completamente a una señora notario que si existe, que es miembro de la asociación, que también se comunicó con nosotros e inmediatamente se le prestó ayuda".

Dominio del sitio y acciones legales

El equipo de 24 Horas descubrió que el sitio web de Valeria Barros no era más que una copia del portal de la notaría Myriam Amigo, ubicada en calle Huérfanos y no en Las Condes.

Por su parte el abogado de la Asociación de Notarios de Chile sindicó que "decidimos Decidimos iniciar nosotros una querella penal por los delitos de usurpación de funciones, falsificación de instrumentos y delito informático de la Ley 19.223 en Chile".

En ese sentido, el registro del dominio de la notaría Valeria Barros fue realizado por una empresa de Hosting o almacenamiento web, cuyo dueño asegura no tener vínculos con la notaría.

"No somos responsables ni del dominio, ni del contenido y no tenemos ninguna relación con dicho dominio, Estamos abiertos a toda la información que la justicia necesite", indicó Chan Feng.

Asimismo señaló que "nosotros ya hemos tomados las medidas de suspender todos los servicios que dicho dominio ha contratado”.

No obstante a ello, desde el Ministerio de Justicia indican que ya oficiaron a la Corte Apelaciones de Santiago para indagar estos hechos y también al Ministerio Público.

La estafa habría estado orientada a obtener vales vistas no cobrados en distintos bancos del país. Según especialistas, los documentos digitales tienen al menos cuatro elementos de seguridad, pero que muchos funcionarios bancarios los desconocen.

En casi todos los mandatos bancarios emitidos por la falsa notaría se registró la misma dirección en Las Condes.

La residente del domicilio, Angélica Barañao se mostró sorprendida por estos hechos, señalando que "habría que ver como sigue este procedimiento para aclarar que yo no tengo nada que ver con estas personas".

Por el momento, todas estas denuncias están siendo investigadas por las justicia.