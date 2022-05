Denuncian plagas de ratones y palomas: apoderados se toman colegio por deplorables condiciones sanitarias

24Horas.cl Tvn

25.05.2022

Aburridos de las condiciones en las que se encuentra el colegio donde estudian sus hijas e hijos, los apoderados y apoderadas de la escuela básica Bernardo O'Higgins en Lo Espejo se tomaron el recinto y exigen una solución pronta.

Deficiencias estructurales y sanitarias son los principales motivos por los que decidieron alzar la voz. "Nosotros llevamos una plaga de muchos, muchos años de palomas y ahora este año tenemos plaga de ratones", aseguran.

Un problema que se suma a otras situaciones, ya que hasta hace no mucho, trozos de cartón eran utilizados como ventanas en varias de las salas donde estudian más de 367 alumnos.

"La municipalidad adjudicó a una empresa de vidrios que cobró $1.500.000. Ellos colocaron 25 vidrios y esos 25 vidrios que pusieron los marcos están todos podridos. Están con fecas de las palomas", aseguraron los manifestantes.

Al problema de los vidrios se agrega el estado de los baños, infraestructura de los años 60 que cuenta con un sistema de descarga cada ciertos minutos. La mitad al menos no está operativo y los que funcionan no cuentan con las condiciones dignas para los estudiantes, que incluso han sufrido infecciones urinarias por utilizarlos, según las apoderadas.

Con estas carencias también deben lidiar los profesores y profesoras, ejemplo de ello es Rodrigo, profesor de educación física del colegio, puesto que cada vez que termina su clase empiezan los problemas para que sus alumnos puedan asearse.

"Simplemente o no hay agua o los baños no dan abasto para tantos alumnos en una sola clase. Muchas veces dejamos muy de lado el tema pedagógico para poder darle paso un poco más a lo humano, cosa que no debería pasar, porque lo mínimo es que tuviéramos que estar trabajando en una escuela con condiciones básicas", aseguró Rodrigo Núñez, vocero de los profesores del establecimiento.

Al respecto, el concejal Luis Salinas, señaló que advirtió de esta situación el año pasado para utilizar "enero y febrero y hacer los arreglos correspondientes", además, indicó que este recinto se suma a otros de la comuna que estuvieron en las mismas condiciones: Escuela Acapulco y Escuela Ariztía.

Por su parte, la alcaldesa Javiera Reyes, aclaró que "presentamos un mejoramiento para ese colegio, el gobierno anterior no nos quiso financiar. Tenemos situaciones muy delicadas a propósito de que los recursos de mantención de las escuelas no se llevaron adelante, no se ejecutaron al menos en 8 años y esos recursos por último pudiéramos gastarlos ahora, el tema es que esos recursos ni siquiera están en las cuentas corrientes del municipio".