Denuncian que gas natural tiene sobreprecio de hasta 20%: Gobierno prepara proyectos para regular este mercado  

30.05.2022

Continúan las acusaciones en torno al mercado del gas natural. Según datos de la Fiscalía Nacional Económica, Metrogas funciona con una empresa "hermana". A través de ella, estaría obteniendo importantes ganancias y cobraría un sobreprecio en las cuentas de sus clientes de hasta un 20%.

Se trata de uno de los combustibles más usados en la vida diaria, que está en el ojo del huracán, por las ganancias que tendría Metrogas, principal empresa de distribución de gas natural en el país.

Eduardo Saavedra, decano de la Facultad de Economía y Negocios UAH, las personas que usan gas natural en "promedio estarán pagando unos 20 mil pesos, eso significa que la cuenta está abultada en torno a los 3.500 pesos y afecta, por lo tanto, a un millón de clientes"

Una situación que en octubre visibilizó la Fiscalía Nacional Económica en su informe: las cuentas que pagan los consumidores en Metrogas, tendrían un sobreprecio de hasta un 20%.

¿A qué se debe?

En el año 2015, durante el Gobierno de Michelle Bachelet se impulsó una ley que regulaba las utilidades de las empresas de este rubro. En medio de la discusión de este proyecto, Metrogas creó una empresa "hermana" llamada ´Agesa´, a la cual compra el suministro y se lo vende a un valor mayor. Según el informe, lo anterior, aquí produce integración vertical.

La rentabilidad permitida no debe superar el 13% y en el caso de ´Agesa´ no tiene tope. Un hecho que el ex ministro de Energía (2014 - 2016), Máximo Pacheco, calificó en ese tiempo como "un exceso de precio por sobre el precio de la regulación y eso se llama abuso".

Desde Metrogas indicaron, a través de un comunicado, que: "La división de Metrogas y separación del negocio de comercialización mayorista fue parte de un proceso de reorganización iniciado el año 2015 y que se materializó en junio de 2016, más de 7 meses antes de la aprobación de la Ley 20.999 que introdujo modificaciones a la ley del gas".

Eduardo Saavedra, decano de la Facultad de Economía y Negocios UAH, explicó que "la ley le permite a toda empresa que tenga contrato previo cuando entró en vigor la ley, que fue el 2017, llevarlo a cabo".

Agregó que, "Metrogas creó a ´Agesa´ cuando se estaba discutiendo la ley, por lo tanto, no es que el contrato existiera, 10 años antes y eso es lo extraño".

Ante esto, la empresa no estaría haciendo nada ilegal y, además, ha tenido ganancias, según la Fiscalía Nacional Económica de entre $61 y 68 mil millones anuales. Lo que llevado a los últimos 5 años, llegaría hasta los $340 mil millones.

Por su parte, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, enfatizó en que "es un fraude legal, una burla, una triangulación fraudulenta, aprovechándose de vacíos que podrían existir en la ley, pero que no tiene ninguna justificación".

En tanto, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó la situación como "sumamente grave" y agregó que "es algo que no podemos dejar pasar".

Asimismo, el ministro de Energía, Claudio Huepe, mencionó que están trabajando en dos proyectos distintos, tanto para el gas natural como el gas licuado de petróleo y que se presentarían entre los meses de julio y agosto, luego que se retirara la iniciativa presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera.

"El proyecto que presentaremos próximamente, recogerá las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica y buscará corregir cualquier distorsión en el mercado que pueda hacer que las personas paguen en exceso".