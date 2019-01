Denunciante de padre Poblete: "Me siento con la responsabilidad de decir que fui yo quien hizo la denuncia"

Agencia Uno

27.01.2019

La denunciante en contra del fallecido sacerdote jesuita Renato Poblete, excapellán del Hogar de Cristo por décadas y amigo del padre Alberto Hurtado, entregó detalles de por qué dió a conocer los hechos sufridos en la década de los 80's.



"Soy Marcela Aranda Escobar, ingeniero mecánico y teóloga. Soy profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hago clases de teología y también en el programa de Pedagogía en Religión Católica de la UC. Soy mamá de una hija que quiero mucho y, además, vivo con mi padre ya anciano. Me siento sobreviviendo con gran esfuerzo, mucha ayuda especializada y el cariño de mis amigos por abusos horrorosos", fue la presentación de la denunciante.



Aranda Escobar abordó por primera vez con el diario El Mercurio las graves denuncias que formuló en contra del fallecido sacerdote jesuita Renato Poblete, ex capellán del Hogar de Cristo, por las que hay una investigación canónica, según informó la Compañía de Jesús.



"Cuando uno hace una denuncia de la envergadura de la que he hecho y del personaje (que se trata), me siento con la responsabilidad de decir que fui yo quien hizo esa denuncia, que la gente perciba la devastación que hay en quien ha sufrido estos abusos, con nombre y rostro concreto", explica.