Denuncias del INDH: En 10 días ha presentado 72 querellas por casos de tortura perpetuados por Carabineros y Fuerzas Armadas

28.10.2019

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 72 querellas por casos de tortura durante el Estado de Emergencia, perpetuados por personal de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

El jefe de la unidad jurídica del INDH, Rodrigo Bustos, expresó que "en un año normal, como en 2018, el INDH presentó 80 querellas por tortura durante todo el año. En estos 10 días, ha presentado 72, el 90% de lo que presenta en un año completo y normal".

"Dentro de las 101 acciones judiciales que el INDH ha presentado, podemos señalar que ha habido cinco por homicidio y también 72 por tortura. Dentro de estas 72, ha habido 18 por tortura con connotación sexual", agregó Bustos.

También hubo referencia a los casos de denuncia de desapariciones, sin embargo, el INDH ha mantenido cierta cautela. "Hasta el día de ayer, habíamos recibido 72 casos, pero la gran mayoría, 68 casos, son personas que han ido apareciendo. Los otros casos están con investigación en curso por parte de la fiscalía", explicó Rodrigo Bustos.

Antofagasta

Una de las víctimas fue Cristián Varela, joven de 21, quien indicó que por no portar identificación "me pegaron combos, patadas en la cara, patadas en el piso en las manos y hombros. Me pegaron en todos lados".

"Esposado, me dijeron 'corre' y me dispararon dos veces. Si no me escondo en un muro, no lo estaría contando", agregó el joven. El hecho ocurrió el 24 de octubre, previo al toque de queda en Antofagasta. Su testimonio fue aportado y autorizado por su abogado y familia.

Apremios que y torturas que están siendo indagadas por la fiscalía, como lo ocurrido en Temuco, donde una patrulla de militares ingresó violentamente a un condominio con el solo propósito de darle una golpiza al conserje.

Temuco

Felipe Caro, quien denunció esta situación, indicó que "me arrastraron el pelo para afuera y me pusieron patadas y combos. Me pusieron el fusil... tengo una quemadura aquí. Donde estaban disparando, seguramente estaba caliente".

El hombre quedó en reposo y debió estar en reposo durante cinco días para recuperarse de los golpes que sufrió. "Nunca fue un enfrentamiento con ellos, nunca. Estábamos en la calle y la teníamos cortada, pero nunca fue un enfrentamiento con ellos", añadió. En este caso, el INDH de La Araucanía presentó querella en contra de la patrulla militar.

Caso del ecuatoriano Romario Veloz

El 20 de octubre pasado, el ecuatoriano Romario Veloz Cortés murió por un disparo perpetrado desde una patrulla militar. Aún no se establece al responsable de la bala. Durante la noche de este domingo se realizó un velatorio en su honor. Francisca Escudero, novia del joven ecuatoriano, expresó que "no fue ni en saqueo ni en toque de queda. Él estaba en momento de absoluta libertad".

"Nos mostraron imágenes del momento en que reanimaban a Romario, y no coincide con la hora de muerte que ellos dan. Tratan de adelantar la hora de muerte, pero no fue en toque de queda", agregó la joven.

Mery Cortés, madre del fallecido, sostuvo que "yo tengo que seguir luchando por él. Y quiero que queda bien claro, no quiero ayuda económica, sino justicia para mi hijo".

El INDH ha presentado cinco querellas por homicidios. El caso de Romario es el único en el que estarían involucrados militares, en el resto se apunta al accionar de Carabineros.