Proceso de desafuero contra senador Ossandón quedó "en estudio"

24Horas.cl Tvn

22.03.2021

Esta jornada, la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó "en estudio" la resolución que busca definir la situación judicial del senador Manuel José Ossandón (RN), quien podría ser desaforado después de ser formalizado por tráfico reiterado de influencias en el marco de un negocio de extracción de áridos en el río Maipo, que es dirigida por la municipalidad de Pirque.



Con la decisión del tribunal, no habrá veredicto el día de hoy, por lo que las partes serán notificadas virtualmente respecto a si existirá o no una decisión.



Cabe recordar que el parlamentario se vio envuelto en el caso, cuando su primo y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, acusó a Ossandón de ejercer presiones indebidas en el concejo municipal para favorecer a Cavilú SpA, empresa en la cual su hijo Nicolás Ossandón ejercía funciones directivas.



Por esto, el senador fue formalizado el 26 de agosto de 2020, ocasión en la que la fiscalía aseguró que habría ejercido "influencias" ante concejales, lo que daba cuenta de que tenía "pleno conocimiento" del rol de su hijo en la empresa.



Si se acoge el desafuero, la Fiscalía Oriente podrá presentar acusación y podría llevar a Ossandón a un juicio oral, y si es que se rechaza esta solicitud de desafuero, la causa penal no procederá.