Desbordes: "No hay antecedentes para confirmar infiltrados venezolanos"

El ministro de Defensa enfatizó que no existen antecedentes para afirmar que el estallido social fue organizado desde fuera.

Agencia Aton

08.11.2020

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, dijo que no hay antecedentes que permitan confirmar la presencia de agentes venezolanos infiltrados en el estallido social, como fue la tesis que manejó el Gobierno al inicio de la crisis.



En entrevista con radio Bío Bío, el ministro recordó que no solo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, habló de infiltración de agentes venezolanos, sino que también el presidente en ejercicio Nicolás Maduro.



"No lo dice solamente Guaidó. También Maduro, en más de un video aparece, en la misma época, jactándose de que estaba resultando lo planificado. Lo dice abiertamente, en Chile está resultando lo planificado, dice él, en el Foro de Sao Paulo. Están en la web, para el que los quiera ver. Eso lo dice el propio Maduro", consignó Desbordes.

"Ahora, no tengo antecedentes que permitan confirmar esa tesis. Hay varios detenidos durante el estallido, de los que participaron hechos de violencia, que son extranjeros y eso también es otro dato duro", añadió.



"De ahí a pensar que esto fue planificado, fue hecho desde afuera, yo no tengo ningún antecedente para eso. Uno tiene que tener cuidado, separar la violencia de las manifestaciones pacíficas", enfatizó.

También señaló que "la violencia fue durísima. Hay grupos anarquistas, grupos antisistema. Hay una mezcla de cosas, que llevó a una violencia inusitada en Chile y en América Latina que no había habido en los últimos años, en el mundo, salvo la Primavera Árabe".



Sin embargo, resaltó que "eso no tiene nada que ver con los miles de manifestantes pacíficos que salieron a reclamar cuestiones reales, concretas, objetivas, que nadie puede discutir que son ciertas, que son materia de abuso o de problemas, de necesidades. Por tanto, una cosa es la violencia y otra muy distinta es la legítima manifestación pacífica que hicieron cientos de miles de chilenos".