Desconocidos queman bus del transporte público tras incidentes en Huechuraba

24Horas.cl Tvn

04.02.2020

Un bus del sistema de transporte público de Red terminó quemado tras incidentes registrados alrededor de la Plaza Cívica de Huechuraba, a pasos de la comisaría de la comuna.

Si bien los incidentes y manifestaciones comenzaron cerca de las 20:00 horas del lunes, cerca de las 22:40 horas un grupo de al menos 50 personas, que instalaba barricadas en avenida Recoleta, detuvieron un bus de transporte con pasajeros —movilizado de norte a sur— para solicitar sus extintores.

Luego, los individuos hicieron una cortina de humo con los extintores frente a la 54° Comisaría de Huechuraba para impedir la visión de los carabineros. Los sujetos aprovecharon ese momento para lanzar al bus un neumático de una barricada encendida, para así quemarlo en su totalidad.

Este hecho no dejó detenidos ni lesionados. El bus iba con pasajeros y tanto el conductor como los usuarios lograron salir, aunque el chofer no logró ser ubicado. Los incidentes estuvieron concentrados en barricadas y lanzamiento de objetos contundentes alrededor de la unidad policial que esta vez no fue atacada, según versión policial.

Hasta el lugar llegaron funcionarios de unidades de Control de Orden Público y las pericias en el bus las realizó el OS-9 de Carabineros. Por varias semanas el sector ha sido foco de incidentes.