Detectan signos de desnutrición en niña cuya madre la golpeó y grabó

01.06.2019

Dijo que se desquitó, pero que hay madres peores que ella. Así respondió de manera insólita la mujer que grabó y golpeó a su hija de dos años en supuesta venganza contra el padre de la menor.

"No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloquié", fue la justificación a 24 Horas de Carolina, la madre de 38 años que en un primer registro rompió certificados laborales de su expareja, quien está en la cárcel.

"Me desquité con ella para que a él le doliera. Yo igual estoy arrepentida", dice la mujer sobre sus actos en el video que su ex compartió en redes sociales. La golpiza se viralizó en redes sociales provocando alto impacto.

Sus vecinos de Rinconada de Maipú hicieron la denuncia, aunque aseguran que los episodios de violencia no son nuevos. Una de estas personas la conoce y señala que "es una mujer totalmente ridícula que le gusta llamar la atención. Ella está enferma, no está bien".

Por otro lado, otra vecina va más allá: "De los 17 años que la conozco, los 17 años ella maltrata a la mamá, al hijo y ahora a la niña". Pese a estas acusaciones, Carabineros indicó nunca hubo denuncias en su contra.

Otra arista preocupante es que habrían signos de desnutrición en la menor. Por el momento, la agresora manifiesta que "todos cometemos errores, y no soy la única yo. Hay mamás que son peores que yo".

Carolina tiene otro hijo de siete años. Fue detenida, pero Fiscalía ordenó su libertad, aunque podría ser formalizada por violencia intrafamiliar. Agravante sería la grabación y sobreexposición de la niña.

Carol Bown, Subsecretaria de la Niñez, comentó como dato que "más del 70% de los padres cuidadores señalan usar métodos de violencia en la crianza y educación de sus hijos". En tanto, la jueza de Familia, Karen Hoyuelos, dice que "el daño es muchísimo, es muy muy alto".

Desde Carabineros, la general Berta Robles de la división de Prevención y Protección a la Familia hace el llamadoa quienes tengan conocimiento de situaciones de maltratos: "Que usen los teléfonos que tiene Carabineros que es el 147 Fono niños".

La mujer ahora será sometida a exámenes siquiátricos, mientras que la víctima quedará a cargo de la abuela paterna con lesiones leves.