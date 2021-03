PDI detiene a uno de los sospechosos por el asesinato de trabajador de reparto

Agencia Aton

26.03.2021

La Policía de Investigaciones informó la detención de un sujeto de 21 años, quien es, presuntamente, uno de los sujetos que dieron muerte a un trabajador de delivery en la comuna de Lo Espejo el pasado miércoles, en medio del intento de robo que terminó con su vida.



El hecho fue registrado la mañana del miércoles, cuando la víctima se encontraba entregando encomiendas, cuando recibió un disparo en su abdomen al ser asaltado, lo cual terminó por quitarle la vida, pese a ser atendido en el consultorio Julio Acuña Pinzón.



Al respecto, el prefecto Jorge Márquez, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que tras el hecho se “realizó una serie de diligencias investigativas y peritajes en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de nuestra institución, lo que permitió poder obtener evidencias que nos dieron luces de la participación e individualización de dos personas en este hecho que costó la vida de un trabajador de una empresa de transportes que estaba realizando sus funciones”.

Ya con la orden de detención emitida, personal policial realizó “varias diligencias respecto de la ubicación, y finalmente eso conllevó a que el día de ayer uno de los imputados se presentara en nuestro cuartel policial, conjuntamente con su abogado, para ver su responsabilidad respecto del caso que se está investigando”.

“El segundo sujeto se encuentra identificado, existe una orden de detención en su contra y se está materializando para poder concretar lo antes posible la detención de este segundo involucrado”, añadió.





Quien también se refirió a la aprehensión del sujeto que hoy pasará a control de detención, fue la subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, asegurando que “el día de ayer fue detenida la persona que cometió un homicidio, a propósito de un robo nuevamente frustrado, una encerrona, que dejó, además, tres hijos con una muerte absolutamente innecesaria, injustificada”.



En esa línea, manifestó que “hoy día estamos viviendo un nivel de violencia en la forma en que se cometen los delitos que como sociedad no podemos tolerar, y es por eso que tenemos una ley de armas, ya lo hemos dicho mucho, que está avanzando lentamente en el Congreso y necesitamos que esté vigente porque la realidad que vivimos hoy en materia de delincuencia esté a la altura de las facultades y normativas que tenemos”.



“Si bien los delitos han disminuido, todos hemos sido testigos de cómo ha aumentado la violencia con la que se cometen, y eso es una decisión que como Estado no podemos tolerar. A mí me parece que ya no queda tiempo para que todas las instituciones del Estado responsables de la seguridad de personas no demos más tregua y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Necesitamos urgente una ley de armas”, cerró.