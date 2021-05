Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a niño de 12 años en Peñalolén

24Horas.cl Tvn

03.05.2021

Durante esta tarde fue detenido el hombre acusado de atropellar con resultado de muerte a un niño de 12 años en la comuna de Peñalolén quien había salido a pasear a su mascota.

De acuerdo a la información revelada por Carabineros, el sujeto fue hallado cerca de las 14:00 horas, siendo trasladado hasta la subcomisaría de Peñalolén.

"Carabineros incesantemente comenzó a hacer diligencias desde el momento del accidente, logrando dar con su paradero aproximadamente a las 14:00 horas. El conductor del vehículo no detuvo la marcha, no prestó auxilio y no dio cuenta a ninguna autoridad", indicó un funcionario de carabineros.

Posteriormente a su detención, los uniformados lograron ubicar el automóvil que manejó el autor del atropello, razón por la cual hicieron las pericias correspondientes.

#ENVIVO | Detienen a sujeto que habría atropellado y dado muerte a niño de 12 años en Peñalolén.



📡 Sigue la señal en vivo #24Play ➡ https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/3N4PbdncpG — 24 Horas (@24HorasTVN) May 3, 2021

"Se hicieron diligencias de acuerdo a las coordinaciones con el Ministerio Público, logrando el esclarecimiento del hecho", añadieron.

Asimismo, informaron que el autor está confeso, por lo que durante la jornada de este martes pasará a control de detención y será formalizado por cuasidelito de homicidio, quien además será imputado por darse a la fuga sin prestar ningún tipo de colabración.

En ese sentido, las autoridades señalaron que se le aplicará la Ley Emilia.

Cámaras grabaron todo: niño de 12 años muere atropellado mientras paseaba su perro en Peñalolén

Un niño de 12 años murió este sábado luego de haber sido atropellado por un conductor que se dio a la fuga, en Peñalolén.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por 24 Horas, el hecho ocurrió en avenida Los Presidentes cuando el menor de edad paseaba su perro junto a su abuela, pero al cruzar la vía fue arrollado por un vehículo que transitaba por la zona.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del área, mediante las cuales vecinos y padres piden buscar al automovilista que terminó dándose a la fuga, sin prestar ayuda al fallecido.

🔴 #Nacional



El efectivo logró la detención de tres antisociales, uno de los cuales se mantiene grave y siendo intervenido en un centro asistencial



Dos delincuentes heridos: Detective de la PDI frustra encerrona a balazos en Maipú



Más detalles ⬇ https://t.co/V9eQMpG2Oq — 24 Horas (@24HorasTVN) May 3, 2021

Luis Gutiérrez, padre del menor de edad, destacó que "quiero ver cómo encontrar a esta persona y se haga justicia por lo que le hizo a mi hijo".

Por su parte, la madre del fallecido, Patricia Rivera, pidió "justicia" y que los vecinos de Peñalolén los ayuden a ubicar al responsable de lo sucedido.

"Cómo lo pudo dejar ahí sin prestarle auxilio. La ambulancia se demoró, entonces se perdió mucho tiempo. Pido ayuda a que me ayuden. El auto iba tan rápido que ni siquiera se le ve la patente", aseveró Rivera.

La SIAT de Carabineros realiza las gestiones para dar con el paradero del responsable, quien podría haber venido escapando de la policía.