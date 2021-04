"El presidente me invitó un vaso de agua": dos detenidos por intentar ingresar a casa de Piñera

24Horas.cl Tvn

22.04.2021

Carabineros detuvo a dos personas que este miércoles intentaron ingresar al área de seguridad fijada por la residencia del Presidente Sebastián Piñera, en Las Condes.

Según los antecedentes recopilados por 24 Horas, el hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas de ayer miércoles cuando, a bordo de un automóvil rojo, dos hombres se acercaron a la barrera perimetral custodiada por la policía uniformada, indicándole a estos que "vamos a la casa del Presidente".

Los efectivos de guardia procedieron a revisar si los aludidos tenían una cita o visita programada, lo cual fue descartado a los pocos instancias.

No obstante, las dos personas insistieron en su relato manifestando que "el Presidente me invitó a tomar un vaso de agua" tras lo cual fueron detenidos por no portar los permisos de desplazamiento necesario e intento de ingreso al área de seguridad donde vive el Mandatario.

Ambos sujetos fueron trasladados hacia la 47° Comisaria de Los Dominicos.

MUJER ESCAPA POR CASO SIMILAR

Pero este no fue el único caso similar ocurrido este miércoles, porque una mujer se fugó en medio de un procedimiento sucedido cerca de las 20:00 horas.

El relato policial indicó que la aludida conducía un automóvil y llegó a la zona de seguridad del jefe de Estado, advirtiendo a los carabineros sus intenciones de entrar a la misma.

No obstante, un tercero se acercó al área para indicar que la mujer había sido vista lanzando previamente botellas a casas adyacentes.

Al ver la llegada de más policías, la conductora inició una rápida huida que incluyó disparos por parte de los uniformados.

Hasta el cierre de esta nota, la implicada no había sido identificada ni retenida, y solo se sabe que el auto que usó está registrado como domicilio en Quilicura.

Fotos: Fabián Collado - 24 Horas