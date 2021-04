Había cerca de 100 personas: Dos detenidos en recital clandestino de cantante Pablo Chill-E

Agencia Aton

24.04.2021

A eso de las 20:00 horas de ayer, el músico de trap Pablo Chill-E, brindó un recital clandestino en la comuna de La Granja, en una multicancha ubicada calle Las Cruces con 4 Norte, sumando un nuevo capítulo de infracciones a la ley sanitaria por parte del artista.



En el lugar se encontraba una rampla donde se presentaba el músico ante la presencia de más de 100 personas. No obstante, personal de la 13ª comisaría de la comuna llegó al lugar, lo cual produjo una fuga masiva de los asistentes a la presentación.



A su llegada, la policía comprobó que los asistentes no respetaban el distanciamiento físico y mucho menos el aforo destinado a los eventos de esta naturaleza. Por la fuga masiva, sólo se pudo detener a dos personas, de 26 y 21 años respectivamente.



No obstante ello, el artista no fue detenido. Pablo Acevedo -real nombre de Pablo Chill-E-, ya arrastra otros tres episodios similares, siendo aprehendido el 19 de mayo de 2020 en Estación Central, el 6 de junio del año pasado en Concón, el 13 de junio en Valparaíso y, la más reciente, el 7 de febrero del 2021 junto a otras 44 personas, durante la grabación de un videoclip, en la comuna de San Joaquín.



Fue él quien brindó, además, un recital masivo y clandestino en enero pasado en la comuna de Puente Alto, argumentando que la pandemia "sólo es para la gente pobre", dada la coincidencia de esa presentación con la detención de la también artista nacional Camila Gallardo, en el Hotel W.



Desde la Fiscalía Metropolitana Sur señalaron que abrirán una investigación de oficio, para determinar quién organizó el evento y una nueva causa penal en contra del cantante porque sería reincidente.