Detienen a cinco sujetos que realizaron tour delictual por varias comunas de la capital

05.10.2020

Durante la noche de este domingo, Carabineros detuvo a cinco personas por realizar un verdadero tour delictual que comenzó con el robo de un vehículo en Puente Alto y terminó en Santiago Centro, gracias al sistema GPS de dicho vehículo.

Según detalló el capitán Sebastián Azolas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, el primer ilícito de los sujetos ocurrió pasadas las 21:30 horas de este domingo, logrando la detención de estos sujetos pasadas las 22:15, logrando encontrar pertenencias de al menos seis personas que denunciaron haber sido asaltadas por los sujetos.

De acuerdo a lo detallado por la víctima del primer asalto, este se encontraba trabajando en una aplicación de transportes cuando recibió la notificación de una carrera en Puente Alto. Al llegar al lugar se percata que habían tres individuos en una esquina con armas de fuego, los cuales le comenzaron a apuntar.

"No supe que hacer",dijo el conductor, quien después contó que desde la plaza cercana aparecieron aproximadamente personas quienes lo obligaron a descender del vehículo, además de robarle sus pertenencias, golpearlo con una de las armas de fuego y amenazarlo de muerte. "Me dijeron que si hablaba me iba a matar", dijo la vícitma.

Asimismo indicó que luego de que ocurriera el ilícito, un conductor que pasaba por la zona lo llevó hasta su domicilio, lugar en donde pudo ponerse en contacto con el servicio de GPS que contrató y llamar a Carabineros.

Los delincuentes se trasladaron desde Puente Alto, pasando por San Miguel, La Cisterna y luego Santiago Centro, terminando su carrera delictual en la intersección de San Diego con Pedro Lagos, de esta última.

El propio oficial Azolas señaló que el vehículo además contaba con un sistema de cortacorriente, lo que facilitó la detención de los sujetos.

Asimismo, gracias a las denuncias realizadas por otras víctimas, se pudo establecer que los sujetos participaron en al menos otros seis robos contra transeúntes por las comunas que transitaron y que esta cifra podría aumentar ya que hay pertenencias de personas que no han denunciado.

Es necesario precisar que abordo del vehículo robado se trasladaban los detenidos, más un adolescente de 13 años, inimputable por su edad, por lo que se estableció la denuncia por vulneración de derechos al tribunal de familia.

En tanto, dos de los otros cinco detenidos también eran menores de edad, de 14 y 15 años respectivamente.