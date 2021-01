Devolución de excedentes: Más de 714 mil afiliados recibirán el dinero a partir de este 20 de enero

Agencia Aton

15.01.2021

La Superintendencia de Salud informó que más de 714 mil personas se beneficiarán con devolución de excedentes de sus cotizaciones en el sistema Isapres. El proceso se realizará entre el 20 y 29 de de este mes.



Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, los afiliados reunieron en sus cuentas excedentes por $49.228 millones. La cifra es superior en 35% respecto de la devolución de agosto pasado, que alcanzó a $36.390 millones.

El miércoles 20, Cruz Blanca será la primera isapre en devolver los excedentes. Al día siguiente lo harán Banmédica y Vida Tres; el viernes 22 Colmena, el lunes 25 Isalud, el 27 Consalud y el viernes 29 Fundación y Nueva Másvida.



El superintendente de Salud, Patricio Fernández, recordó que en diciembre de 2019 "se estableció la devolución anual de estos dineros a sus dueños y dueñas, que son los y las cotizantes del sistema isapres".



"Es bueno señalar, además, que las personas no tienen que hacer ningún trámite, solo mantener actualizados sus datos en la isapre en que se encuentra cotizando", añadió.



Respecto a los ex afiliados y afiliadas a ex Másvida, la Superintendencia de Salud está a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones para que pueda llevarse adelante el proceso de pago de excedentes a más de 200 mil personas.