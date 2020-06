Día del “Buen Trato del Adulto Mayor”: Primera Dama hace llamado a utilizar el Fono Mayor para realizar denuncias

24Horas.cl Tvn

15.06.2020

La primera dama y quien encabeza el programa "Adulto Mejor", Cecilia Morel, destacó el Fono Mayor (800 4000 35) para hacer denuncias de abusos, las cuales serán derivadas a través de la figura del “Defensor Mayor” presente desde este año en todo el país.

Se trata de una iniciativa que comenzó el año pasado y que ayuda a las personas mayores en todo el país en forma gratuita en situaciones de abuso, maltrato o alguna vulneración de sus derechos.

Durante la pandemia las denuncias se pueden hacer a través del Fono Mayor 800 4000 35. A la fecha se contabilizan 1.023 casos y consultas relacionadas a las temáticas de maltrato hacia el adulto mayor en las categorías que define el programa buen trato al adulto mayor (abandono social, asesoría legal, connotación social, maltrato (VIF), maltrato en ELEAM, maltrato societario y situación de emergencia, catástrofe o desastre).

“El buen trato hacia nuestros adultos mayores ha sido una de nuestros principales ejes de trabajo desde que comenzó el Gobierno. Y una de las principales medidas que implementamos en apoyo para nuestros adultos mayores fue establecer la figura del Defensor Mayor: abogados especializados que asesoran en forma gratuita y con presencia en las 16 regiones de nuestro país a personas mayores que se enfrentan a situaciones de abuso, maltrato, violencia o alguna vulneración en sus derechos. Tenemos que entender que debemos tener tolerancia cero al maltrato en personas mayores y devolverles el trato digno que se merecen”, precisó la primera dama.

Hoy no podemos abrazarlos, pero sí podemos acompañarlos. La pandemia nos ha mostrado que las personas mayores necesitan más que nunca de nuestro cariño, respeto y contención. El #BuenTratoAdultoMayor debe ser hoy y siempre. No los dejemos solos. pic.twitter.com/uTnCsp4Vb7 — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) June 15, 2020

Este lunes para conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, SENAMA lanzó una campaña digital #Noestansolos que llama a las distintas edades a valorar, incluir y estar presentes con las personas mayores, especialmente en esta época de pandemia.

La primera dama destacó también el Fono Mayor para hacer denuncias en la crisis sanitaria: “En estos días de pandemia muchos de nuestros adultos mayores se sienten solos, abandonados por que no pueden ver a sus seres queridos. No los podemos dejar solos. El aislamiento físico no puede convertirse en aislamiento social, es por eso que implementamos y potenciamos el 800 4000 35 para que cualquier adulto mayor que se encuentre con algún tipo de angustia o simplemente quiera contención emocional pueda llamar a ese número. Además, se atienden cualquier tipo de denuncias, incluidos las que tiene que ver con abusos”.

Cifras de maltrato en adultos mayores: Consultas han aumentado en más de 300% durante la pandemia

Según datos de las atenciones canalizadas por el programa de Buen Trato de SENAMA, durante los meses de marzo, abril y mayo de este año, se recibieron un total de 3.110 casos y consultas con situaciones de vulneración de derechos a las personas mayores. Esta cifra indica un aumento de un 366% con respecto al mismo periodo de 2019, donde se registraron 848 casos.

Del total de atenciones en el mes de mayo se registran 477 casos de maltrato a las personas mayores, principalmente relacionadas a la categoría “situación de emergencia, catástrofe o desastre” que corresponde a situaciones de maltrato en el marco de la contingencia sanitaria que vive el país, seguida por violencia intrafamiliar y derivadas del Poder Judicial.

Por su parte, el director nacional de SENAMA, Octavio Vergara, precisó que “insistimos en que el aislamiento físico de los mayores, -necesario para prevenir la enfermedad-, no debe transformarse en aislamiento social, por lo que seguimos promoviendo la realización de llamadas telefónicas, video llamadas, comunicación remota o el contacto permanente con las personas mayores de nuestro entorno, con el distanciamiento necesario para evitar el contagio”.

Agregó que en esa línea SENAMA “implementó el Fono Mayor Covid-19: 800-400-035, que entrega apoyo emocional y acompañamiento a las personas mayores, y que desde marzo hasta mayo, contabiliza 954 casos y consultas relacionadas a las temáticas de maltrato hacia el adulto mayor”.

Maltrato

De acuerdo al programa de Buen Trato de SENAMA, maltrato a las personas mayores es cualquier acción u omisión que produce daño y que vulnera el respeto a su dignidad y el ejercicio de sus derechos como persona. Este puede realizarse de manera intencionada, como también puede ocurrir por desconocimiento de manera no intencionada. El daño producido puede ser de distintos tipo y dimensión (físico, psicológico, negligencia, abuso sexual, abandono, patrimonial y societario).

Desde este Programa se implementa además el Defensor Mayor de SENAMA, que está presente en cada región del país, con un abogado especializado en adulto mayor.

En mayo de 2020:

- Las regiones con más casos y consultas en el mes de mayo son la RM con 123 casos y 12 consultas y la región de Valparaíso con 107 casos y 2 consultas.

- Se registran 329 casos ingresados a través del Fono Mayor durante el mes de mayo.

- En lo que refiere a los casos de maltrato, 302 (63,3%) de las víctimas corresponde a mujeres y 175 (36,7%) a hombres.

- Se registran 86 denuncias por violencia intrafamiliar en el mes de mayo.