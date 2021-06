Dictan orden de captura internacional para ex coronel del Ejército fugado

Agencia Aton

09.06.2021

Ayer martes, la agrupación de Derechos Humanos, Londres 38, denunció a través de su cuenta de Twitter que el coronel en retiro del Ejército, Walter Klug, condenado por causas de violaciones a DD.HH se fugó nuevamente del país para intentar evitar cumplir su condena.



“Denunciamos fuga de Walter Klug, genocida de la dictadura de Pinochet. Prófugo por no contar con vigilancia de PDI. Se encuentra en Argentina, intentando viajar a Alemania, donde no podría ser extraditado. ¡Exigimos toda la verdad y toda la justicia! No más cómplices de la impunidad”, escribieron en la red social.



Klug fue condenado por la Corte Suprema como responsable de los homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y Abanico de Endesa, por los cuales debe cumplir 10 años y 1 día de cárcel.



En 2015 y antes de tener que ingresar a Punta Peuco, Klug utilizó un pasaporte alemán para escapar a Italia, siendo extraditado recién a principios de 2020 por el caso del secuestro del alumno de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fernández, en 1973.



Este caso fue desestimado por la justicia chilena a finales de 2020, por lo que Klug quedó en libertad por un tema administrativo: la extradición por la condena del caso Endesa aún no había sido resuelta.



No obstante, pese a que aún no se ejecutaba la condena contra Klug, sobre el militar (r) pesan dos órdenes de aprehensión y captura internacional, dictadas por los ministros Claudio Aldana de Concepción y Paola Plaza de Santiago.



Tras darse a conocer la fuga, la ministra extraordinaria de causas de violaciones a los DD.HH. de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, dictó una orden de captura internacional a la Interpol.