Diego Schalper arremetió contra diputada Orsini y su llamado a "no llamar niño a un cigoto"

21.01.2021

El diputado Diego Schalper (RN) sostuvo duras críticas ante la petición realizada por la parlamentaria Maite Orsini (RD), tras la realización de la sesión de la comisión de Mujer de la Cámara de Diputados, en la que habría solicitado "evitar referirse como niño o guagua al cigoto" a las parlamentarias oficialistas.



El legislador salió al paso de la polémica, que ya había suscitado críticas hacia Orsini por parte de grupos contrarios a la despenalización, señalando que "no le vamos a aceptar su censura ideológica, porque los que hemos sido padres o madres no decíamos 'mira, ahí está el cigoto que será mi hijo', sino que desde muy temprano decimos al ver ecografía 'mira, ahí está mi hijo'"

¿Habrá visto alguna vez una ecografía? ¿En qué mundo vive? No le vamos a aceptar su censura ideológica, porque los que hemos sido padres/madres no decíamos ”mira, ahí está el cigoto que será mi hijo”, sino que desde muy temprano decimos al ver ecografía “mira, ahí está mi hijo/a” pic.twitter.com/LfSqV401KV — Diego Schalper (@Diego_Schalper) January 21, 2021

Ante la declaración de Schalper, la diputada frenteamplista respondió a la polémica, aclarándole al parlamentario que "el proyecto no incluye una imposición a los términos que ocupen quienes deseen tener un hijo en las eco, para que no te alteres. En el Congreso en tanto, quienes legislamos debemos usar los términos adecuados".

Diego, el proyecto no incluye una imposición a los términos que ocupen quienes deseen tener un hijo en las eco, para que no te alteres. En el Congreso en tanto, quienes legislamos debemos usar los términos adecuados. PD: sé que te complican los videos, pero dije niño, no hijo 😉 — Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) January 21, 2021

No obstante ello, el diputado invitó a Orsini a "no escalar la discusión", señalando que invitó a la congresista a no ser "dictadora conceptual" y a que "conozca la ley, que habla de "niño" que está por nacer".

Simplemente te invito a que no seas dictadora conceptual y que conozcas la ley, que habla de "niño" que está por nacer. Lo mismo Art.4 de la Convención Americana de DDHH ("concepción"). Quienes legislamos debemos usar los términos adecuados. Pd: Mejor no escalemos la discusión.😉 https://t.co/N7ylncX4Ah — Diego Schalper (@Diego_Schalper) January 21, 2021

Quien sí se incorporó a la discusión fue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien manifestó que "el desprecio de la Diputada Maite Orsini por la vida del niño que está por nacer es coincidente con su admiración por terroristas y asesinos como Palma Salamanca", en referencia al viaje que realizó en 2018 para entrevistarse con el ex-miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.



"Que no venga después a hablar de derechos humanos quien no respeta la vida del más indefenso", agregó Kast.