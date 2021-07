Comunidad Mujer: "El Código del Trabajo responsabiliza solo a la mujer del cuidado de la familia"

Paula Poblete, directora de estudios de ComunidadMujer, explicó que la diferencia de 12 horas de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres radica en una concepción cultural antigua, que relega a esta última al hogar.

24horas tvn

15.07.2021

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó respecto de la brecha que existe entre hombres y mujeres respecto del trabajo no remunerado. De acuerdo al documento, la mujer realiza 12 horas más a la semana de trabajo de este tipo que el hombre.

Paula Poblete, directora de estudios de ComunidadMujer, explicó en conversación con 24 AM que esta diferencia "es una concepción muy antigua que se llama la división social del trabajo. El remunerado y el no remunerado. Este último está asociado a las mujeres y es un pensamiento bastante antiguo".

#ENVIVO La directora de estudios de ComunidadMujer se refiere a la corresponsabilidad parental #24AM



Sigue la señal en vivo https://t.co/LmtXsczfXd pic.twitter.com/ZXlKmhrMS5 — 24 Horas (@24HorasTVN) July 15, 2021

"Son pocos los hombres que asumen su responsabilidad en el espacio doméstico, que tiene bastante de cultural. Desde la educación escolar debiéramos ir entendiendo los roles de género", sostuvo Poblete.

No obstante, también acentúa que la legislación chilena no colabora para cambiar aquello: "El Código del Trabajo hace responsable exclusivamente a la mujer del cuidado de la familia. El hombre no tiene derecho".

Lo anterior se ve reflejado en el derecho a salacuna, el que hoy es sólo para mujeres trabajadoras cuando "debiera ser universal, para todos los trabajadores y trabajadoras".

🔴 #Nacional



Las mujeres trabajan 12 horas más que los hombres y ganan menos.



Informe de la OCDE en Chile: Las mujeres trabajan 12 horas más que los hombres



Más detalles ⬇ https://t.co/IgvbSIy8HZ pic.twitter.com/AMM20O6CSp — 24 Horas (@24HorasTVN) July 15, 2021

Misma situación ocurre con el postnatal, el que a pesar de tener una opción de traspasar días, semanas o meses al padre, "al ser voluntario, ocurre en 20 mil casos al año, cuando podrían ser 100 mil".

Por todo lo anterior, Poblete llama a avanzar en corresponsabilidad parental y puntualiza que el proceso Constituyente "ofrece una oportunidad".

"Los cuidados no son un asunto privado de las mujeres. Que son una responsabilidad de toda la sociedad podría quedar consagrado y eso habilitaría cambios en el sistema educación, sin sesgos de género", aseveró.

En este punto destacó que, para erradicar ciertas concepciones erradas, los "docentes deben ser formados en perspectiva de género. Muchas personas no nos damos cuenta de los sesgos con los que cargamos, construcciones estereotipadas", finalizó.