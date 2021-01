Diputada Claudia Mix ofició a Interior por supuestas amenazas a niña durante operativo de PDI: "El audio difundido es terrible"

24Horas.cl Tvn

14.01.2021

La diputada de Comunes, Claudia Mix, envió un oficio dirigido al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a causa de la difusión de un audio supuestamente proveniente del operativo realizado durante la semana pasada en Ercilla, Región de la Araucanía.



En la grabación se escucharía a un supuesto funcionario de la PDI, amenazando de muerte a una niña durante un allanamiento realizado en la comunidad Temucuicui.



En el oficio, la parlamentaria solicita tanto al Ministro como al Subsecretario que remitan información pormenorizada de la ocurrencia de estos hechos y que esclarezcan lo sucedido.

“El audio difundido es terrible. Exigimos que el Gobierno y, específicamente, el Ministerio del Interior aclaren lo antes posible lo ocurrido y señalen si efectivamente las amenazas fueron realizadas por un funcionario de la PDI en el allamiento en Temucucui realizado la semana pasada. De ser así, esperamos que hayan sanciones”, afirmó la legisladora del Frente Amplio.



Según Mix, los actos de esta naturaleza, no corresponderían a "situaciones aisladas" de parte de los efectivos policiales, citando la controversia derivada por una supuesta detención de la hija de Camilo Catrillanca, que se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público.



"Vimos las imágenes de la brutal detención que sufrió Wacolda, una niña de 7 años, en el procedimiento en Temucucui, que fue realizado el mismo día de la lectura de sentencia por el asesinato de su padre. El Gobierno tiene que tomar cartas el asunto. No más represión al pueblo mapuche y no más violencia del Estado a los niños, niñas y adolescentes”, agregó la diputada.