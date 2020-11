Diputada Maya Fernández por segundo 10%: "Que se retire sin restricciones"

Agencia Aton

08.11.2020

"El gobierno no le ha dado solución a muchas familias que no han recibido apoyo, por tanto el segundo retiro del 10% es una solicitud que nos han hecho la gente en los territorios. Nos han escrito muchos mensajes para aprobar este segundo retiro del 10%", sostuvo esta tarde la diputada Maya Fernández sobre el proyecto que habilita un segundo retiro de los fondos previsionales, el que será votado la próxima semana en la Sala de la Cámara de Diputados.



En este contexto, Fernández enfatizó en la necesidad de lograr el quórum de votos necesarios para su aprobación y despacho al Senado: 93 votos.



"Espero que estén los 93 votos, yo creo que van a estar. Incluso desde la derecha han entendido que la gente necesita vivir, necesita pagar sus cuentas. La gente clama poder retirar, dado que el Estado no ha sido capaz de ayudar a las personas", añadió la diputada.



En este sentido, Fernández fue consultada por eventuales indicaciones a la iniciativa, a lo que la diputada del Distrito 10 señaló que el segundo retiro no debía tener restricciones a quienes hagan uso de esta facultad.



"El proyecto tiene que salir de la forma más simple, es decir, que las personas puedan retirar sin restricciones (...) esperamos tener los votos porque no podemos ponerle restricciones a la gente sobre todo, insisto, cuando el gobierno no ha llegado con ayuda a las familias de Chile", manifestó.



La diputada Fernández emitió estas declaraciones en el marco del lanzamiento de la candidatura a la alcaldía de Ñuñoa de la actual concejala PS del municipio, Paula Mendoza. Fue en esa actividad, realizada en el emblemático restaurant La Lanzas, donde además Fernández fue consultada por el Proceso Constituyente.



Allí, Fernández se refirió a la articulación de la oposición en las listas de candidatos al órgano constituyente. "Necesitamos tener una lista única, máximo dos listas y, además, deben haber muchas actrices y actores territoriales. La Constitución es muy importante y la diversidad de Chile tiene que estar representada, no sólo los partidos, sino la diversidad de los territorios", dijo.



Así, la legisladora abogó porque en el elenco del PS para la Convención Constitucional haya presencia de candidaturas independientes.



"Espero y entiendo que el partido está abriendo cupos para que vayan muchos independientes. Esto es muy importante porque la Constitución no es de unos pocos, es de la sociedad chilena en su diversidad, la que tiene que estar representada", expresó.



Asimismo, agregó que "esperamos tener los escaños reservados para los pueblos originarios, ojalá esta semana. Espero que la derecha entienda que lo necesitamos y que los apruebe", finalizó.