Diputada Girardi relata golpiza que sufrió su hijo por encapuchados: "Hubo un ensañamiento brutal"

La diputada Cristina Girardi se refirió a los tensos momentos que vivió luego que el viernes pasado su hijo , estudiante de Biología Ambiental de la Universidad de Chile, fuera brutalmente golpeado por encapuchados tras un enfrentamiento con Carabineros.

El hecho ocurrió cerca de las 17.00 horas, cuando su hijo se encontraba dentro de un auto en la zona de estacionamientos del campus Juan Gómez Millas (JGM), cuando cerca de ocho personas, sin capucha, se acercaron a él. Para evitar ser agredido, bajó del auto pensando que la idea era destruirlo, pero él también fue atacado.

El hecho lo dejó con fracturas de mano, nariz y trauma encéfalo craneano. La paliza se detuvo cuando intervino su polola, quien pese a ser agredida, rescató al hijo de Girardi, quien estaba convulsionando y vomitando sangre.

La parlamentaria se enteró de lo ocurrido mientras se encontraba en un encuentro del Frente de Parlamentarios contra el Hambre y la Malnutrición. Al regresar al hotel, vio las llamadas perdidas de su familia y de su hermano, el senador PPD, Guido Girardi.

“No sabemos qué hubiera pasado si la polola no llega. Hubo un ensañamiento brutal, porque fueron varios los que lo atacaron, le dieron una paliza con cinturones y además lo amenazaron. Le advirtieron que lo iban a volver a agarrar. Fue un acto de cobardía”, sostuvo la diputada según publicó La Tercera.

La teoría de la familia es que la golpiza se pudo haber dado por una confusión: los encapuchados habrían pensando que el estudiante los estaba grabando, pero según la parlamentaria, él se estaba tomando una selfie.

"Los niveles de violencia en la sociedad están superando todos los límites, y algo tenemos que hacer. No podemos permitir que precisamente en la educación se den los mayores niveles de violencia, con esta frecuencia y este ensañamiento. Porque esto no es política, no es un debate de ideas. Los niveles de brutalidad son sorprendentes. Esto nos tiene bastante afectados", dijo la parlamentaria.