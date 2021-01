Diputada Orsini arremetió contra Raúl Alarcón: "No puede seguir siendo parlamentario"

Acusó que la actual institucionalidad en la Cámara no permite establecer sanciones a la altura de las acusaciones en contra del parlamentario.

24Horas.cl Tvn

25.01.2021

Tras las declaraciones formuladas hoy por el diputado Florcita Alarcón (Ind.) en contra de la bancada feminista de la Cámara de Diputados, la parlamentaria Maite Orsini (RD), señaló que el legislador, acusado de abuso sexual reiterado por una ex-pareja, "no debería seguir siendo diputado".



Alarcón habría manifestado hoy en una entrevista con Chilevisión, que las imputaciones en su contra formarían parte de una "operación" de la "bancada feminista con conductas terroristas", situación que habría provocado investigaciones en su contra y la sanción de la comisión de Ética de la Cámara Baja, que proyecta para este miércoles determinar cómo deberá cumplirla.

Diputado Florcita Alarcón se defiende por acusación de violación y asegura que todo fue "con consentimiento" Leer más

Tras los dichos, Orsini manifestó que Alarcón solo intenta desligarse de la acusación y de su responsabilidad en la difusión de fotos íntimas, haciendo algo "que no es nada nuevo, que es trasladar la responsabilidad a la víctima, a su entorno o a cualquier otro que no sea él mismo".



La diputada criticó duramente el actuar del cantante, señalando que "alguien con este tipo de actitudes, que difunde fotos íntimas sin consentimiento, que es un tema que justamente estamos legislando, pero que además tiene una denuncia por violación, simplemente no puede seguir siendo parlamentario".



Asimismo, la frenteamplista señaló que es urgente resolver el tema de la sanción del parlamentario, que "lamentablemente" sólo alcanza a un descuento de su dieta y a una censura en su contra.



"Lamentablemente nuestra institucionalidad impide que desde la Cámara se impongan sanciones que estén a la altura de las gravísimas acusaciones en su contra. Y sin perjuicio de que la Fiscalía está investigando los hechos que son constitutivos de delito, como Corporación sólo podemos establecer una sanción que es pecuniaria y es del 15% de la dieta ($1.005.000), lo que realmente parece un absurdo, cuando las acusaciones versan sobre las formas más brutales de violencia machista en contra de una mujer", dijo.