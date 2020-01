Diputadas RN ofician a Superintendente por alzas en planes de mujeres en Isapres

Agencia Uno

15.01.2020

Como “una situación impresentable” calificó la bancada de diputadas RN el alza en los planes de mujeres en Isapres, que reveló un análisis de la consultora QuéPlan.cl.



El incremento va de 3,4% hasta 5,3%, cifras que contrastan con el caso de los varones, que han bajado en promedio 2,3%.



Por este motivo las parlamentarias decidieron oficiar al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, para que explique lo sucedido.



La diputada Marcela Sabat dijo que las mujeres “hemos peleado por años para que se ponga fin a las históricas discriminaciones que hemos sufrido en el sistema de salud, para que en menos de un mes tuviéramos un histórico anuncio que comprometía justamente la igualdad en esta materia -de pagar lo mismo hombres y mujeres- y ya se ven alzas en los precios de los planes femeninos”.



Y pidió que “se nos garantice que el compromiso de equiparar la cancha entre hombres y mujeres se cumpla”.



En tanto Ximena Ossandón afirmó que esta situación “es un claro aprovechamiento (de las Isapres) de un intervalo que existe entre el minuto que se manda la circular y el 1 de abril, fecha que es muy importante porque se va a anunciar el IPC de Salud y la tabla de valores simplificada, que no va a permitir la discriminación entre hombres y mujeres”.



Sofía Cid, quien además es parte de las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara, lamentó este “abuso de las Isapres. Algo que no se justifica porque la pelea que hemos venido dando por tantos años, había tenido un punto de quiebre con la circular enviada a las instituciones por la Superintendencia de Salud”.



Paulina Núñez destacó que "estas alzas no se hubieran registrado si tuviéramos la reforma a las Isapres aprobado”.



Sabat y Ossandón ahondaron en este tema, al contar que la iniciativa “lleva 2.554 días durmiendo en el Senado. Si hubiese avanzado, no estaríamos discutiendo sobre la discriminación entre hombres y mujeres, porque el proyecto lo prohíbe expresamente”, recalcaron.