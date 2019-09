Diputadas Vallejo y Cariola anuncian suspensión del "festival por las 40 horas"

24Horas.cl Tvn

Las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, que encabezan la bancada transversal "por las 40 horas", reaccionaron molestas luego de que la Intendencia Metropolitana no autorizara la realización del "festival por las 40 horas" en Plaza Italia, tal como lo habían solicitado. En ese marco, anunciaron que decidieron suspender la actividad y reprogramarla.

Si bien la autoridad regional apuntó a aspectos de factibilidad técnica para no permitir la realización del evento el próximo domingo 15 de septiembre en el sector, la diputada Vallejo señaló que lo resuelto por la Intendencia es "una respuesta más que técnica, de carácter político y estamos aquí como bancada para rechazar y lamentar esto y esta actitud del Gobierno de intentar limitar esta iniciativa".

Por otra parte, la parlamentaria rechazó la opción dada por la intendenta Karla Rubilar, en sentido de realizar este festival el mismo día, pero en el Parque Almagro de la comuna de Santiago. Ante ello, la ex líder estudiantil dijo que "la Intendencia tiene que ser seria en esto, nosotros tenemos un equipo de producción de alto nivel. No se trata de cambiar en menos de cinco días un acto de tal envergadura. Acá hay un contratos, logística y elementos técnicos y de producción que tienen que ser entregados de acuerdo a las condiciones del espacio, el día y el lugar".

La intendenta Rubilar aseguró que la opción del Parque Almagro fue propuesta por la propia productora del evento, lamentando que las parlamentarias hayan desechado finalmente este lugar para realizar el festival. Vallejo negó tal opción, y aseguró que la negativa se les comunicó "sin respaldar con argumentos técnicos aquel rechazo. Tenemos por parte de la intendencia la información de que hay informes negativos desfavorables a autorizar por parte del ministerio de Transportes, Carabineros y de la municipalidad de Providencia, pero no está justificado ni transparentado".

Cariola añadió que no harán el cambio a Parque Almagro para no tomar una decisión de última hora "porque eso sería una irresponsabilidad". Finalizó señalando que "vamos a recandelizar nuestro festival, pero no podemos dejar de denunciar que el festival del 15 de septiembre se ha bloqueado de la peor manera".