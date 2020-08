Diputado Gutiérrez tras polémico control en Iquique: "Yo no le he preguntado a mi mujer (si portaba permiso)"

Agencia Aton

09.08.2020

Continúan los coletazos respecto de la conducta del diputado Hugo Gutiérrez, quien se negó a ser fiscalizado por una patrulla de la Armada en Iquique, en un control vehicular bajo el contexto de pandemia.



Tras viralizarse el video que muestra la actitud del parlamentario PC, quien acompañado por su grupo familiar declinó ser fiscalizado aduciendo que él era “un diputado de la República” y “más autoridad que usted”, esta mañana en La Moneda el ministro de Defensa, Mario Desbordes, advirtió que si bien a Gutiérrez le basta con portar su credencial de diputado para circular por una comuna en cuarentena, el caso de su familia es distinto, debido a que ellos sí deben portar salvoconducto o el permiso temporal respectivo.



Consultado Gutiérrez si su familia portaba algún permiso, señaló no saber: “Yo no le he preguntado a mi mujer, entiendo que andaba con el de ella (…) En todo caso, acá el problema es conmigo, no con mi familia”.



“Yo no le he preguntado, es que después de este incidente quedé muy mal”, dijo el diputado a radio Biobío. “Yo no sé si existirá un permiso, yo sé que quienes me acompañaron iban a la actividad también. De hecho, el acompañante era yo… Mi mujer se había comprometido a llevar las golosinas a este lugar (al Barrio El Colorado, por el Día del Niño), yo también tenía que ir para ayudar a organizar una olla común. Mi deber es ese y en eso me contribuye mi familia, mis amigos y amigas, esa es mi orientación, ayudar”, explicó.



Respecto de la controversia que ha provocado que dijera que él era más autoridad que el marino que lo intentó controlar, debido a su calidad de parlamentario, explicó: “Yo me siento una autoridad elegida por el pueblo, me debo a ellos y no por casualidad me han elegido de forma consecutiva en tres oportunidades. En ese sentido, me siento más autoridad porque soy elegido por el pueblo”.