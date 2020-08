Diputado Gutiérrez y control de la Armada: "Captaron que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos"

El parlamentario se refirió al video de un control vehicular, donde le expresa a los uniformados: "No puede controlarme, porque yo lo controlo a usted, yo soy más autoridad, ¿me entiende?". Las imágenes se volvieron virales durante la mañana de este domingo.

24Horas.cl Tvn

09.08.2020

Durante la mañana de este domingo se viralizó por redes sociales un video que muestra al diputado Hugo Gutiérrez durante un control vehicular realizado por la Armada de Chile. "No puede controlarme, porque yo lo controlo a usted, yo soy más autoridad, ¿me entiende?", expresa Gutiérrez en el registro.

"Si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted, nos controlamos todos, entonces sería un problema", asevera el legislador al bajarse del auto en que viajaba junto a su familia. En el video se escucha cómo los fiscalizadores le solicitan sus datos ya que son requeridos "por autoridades sanitarias" y el diputado asevera: "Cuando me controlan a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla".

El parlamentario se refirió a la situación en su cuenta de Twitter planteando que la situación ocurrió luego de que él tomara una fotografía frente al cuartel del Ejército, cuando momentos después "un vehículo de la marina se cruzó en mi camino intempestivamente cual abordazo".

Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotenteme e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Que captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna. — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) August 9, 2020

"Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotentemente e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de forma oculta. ¿Qué captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna", agregó.

VIDEO COMPLETO | Porque el Sr. Hugo Gutierrez intimida a nuestros @Carabdechile con su cargo de Diputado. ¿Hasta cuando aceptamos este abuso de poder? pic.twitter.com/FzK8kJLBeK — F͟e͟d͟e͟ M͟a͟t͟t͟h͟e͟i͟ (@fedematthei) August 9, 2020

Foto: Agencia Aton.